Прорыва не было. Что алтайские депутаты говорят о работе Виктора Томенко в 2019 году

28 мая депутаты парламента Алтайского края заслушают и поддержат (но не все) отчет главы региона за 2019 год. Виктор Томенко расскажет, что производство подросло на 1,2%, а зарплаты – на 4,8%. Отчитается о запуске 17 ФАПов, создании 2,5 тысячи мест в детсадах и 940 – в школах. Депутаты надеются, что глава региона будет говорить не только о достижениях, но и о проблемах. Как он это делал в прошлом году и как никогда не делал его предшественник Александр Карлин. Каким будет второй в политической карьере главы региона отчет, партии только предполагают. Но "Единая Россия" традиционно приготовилась поднять руки в его поддержку. ЛДПР и КПРФ будут критиковать, но пока не говорят, как сильно и за что. А "Справедливая Россия" уже критикует (и поддерживает). Их мнения и тезисы вопросов к губернатору – в материале amic.ru.

"Единая Россия": "Ставлю твердую пятерку"

Председатель АКЗС, член фракции Александр Романенко:

"В 2019 году властям впервые удалось решить многие вопросы со времен кризисных 2014-2015 годов. Значительно выросли инвестиции. Например, в промышленности – до 12 млрд рублей в год, в сельском хозяйстве – до 19 млрд рублей. Мы упростили возможности для компаний получать господдержку. Были приняты долгожданные решения по изменению структуры заработной платы и в целом по построению фонда оплаты труда педагогических работников, медиков. И теперь учителя не зависят от количества учеников в классе, за счет чего заметно поднялась зарплата в сельских школах.



Да, есть ряд вопросов, на которые правительству надо обратить внимание. Главный – мы не решили вопрос борьбы с бедностью. Надо находить резервы и ресурсы для увеличения доходов жителей региона, росту заработной платы, в том числе и бюджетников. К сожалению, мы в конце турнирной таблице по средней зарплате. Нас не устраивают темпы газификации, развитие сельских территорий. Зима прошлого года показала, что надо серьезно задуматься об укреплении дорожной сферы.



Но видно, что правительство оживилось, получило большую инициативность и самостоятельность. И не поддерживать его по итогам работы в 2019 году было бы неразумно и неправильно. За работу я бы поставил власти пятерку".

Фракция интересуется, почему край так мало газифицируется, как власти готовятся к паводку и что делают, чтобы снегопады не приводили к дорожному коллапсу. В числе вопросов – судьба ТЭЦ Ярового, переход строительной отрасли на эскроу-счета, приюты для животных по всему краю, которые так и не были созданы, хотя того требует закон, новые нормативы по отоплению и другие темы.

ЛДПР: "Мы будем критиковать и предлагать"

Глава фракции Владимир Семенов:

"Я не буду пока оценивать итоги прошлого года, нужно дождаться отчета губернатора. Очевидно, что власть стала более открытой и ситуацию в крае оценивает реально. Нет отрицания проблем. И да, часть вопросов, которые мы поднимаем, правительство старается решать.



Но мы будем критиковать и предлагать свои варианты решения многочисленных проблем региона. Например, считаем, что нужна отдельная большая программа развития. Эти 100 млрд рублей, которые раздадут 10 отстающим регионам (и край в их числе), вряд ли радикально изменят положение дел, даже если наш губернатор семи пядей во лбу".

ЛДПР направила главе региона список вопросов о демографической ситуации, развитии сел, помощи рынку пассажирских перевозок, индексации выплат семьям с детьми и льготникам и другие.

"Справедливая Россия": "Караван идет, но прорыва нет"

Глава фракции Александр Молотов:

"Судя по опубликованным тезисам отчета главы региона, у нас все хорошо, есть движение вперед. Но сухие цифры бюрократической эквилибристики людям не интересны, видно же, что прорыва нет, а весь рост в пределах статистической погрешности. Хотя Томенко его и не обещал, он не популист. Он прагматик и решает проблемы поступательно. Это видно по работе с федеральным центром. В прошлом году край получил беспрецедентные средства, попал в программу по борьбе с экономическим отставанием. Я вижу системность работы власти, "степ бай степ". Кто бы что ни говорил, но караван идет.



Я надеюсь, что губернатор на самом отчете будет говорить не только о достижениях, но и о проблемах. И главная из них – бедность и низкие зарплаты. Да, мы понимаем, что губернатору досталась слабая база, много инфраструктурных ограничений. Ну нет у нас нефти, газа, транснациональных корпораций и пресловутой тумбочки с деньгами. И я не вижу субъективных просчетов Виктора Томенко в экономическом плане.



Но губернатор не создал эффективную управленческую команду. Собрал всех по принципу "я его слепила из того что было". Кризисного менеджмента нет. Нет тех, кто не просто осваивает бюджеты и важно раздувает щеки, а четко понимает, как в таких условиях работать командно и эффективно.



Пробуксовка и в политической плоскости. ​И все это тормозит экономическое развитие. Пока на призыв губернатора прорвать может только труба на Малахова. Есть ощущение, что у Томенко нет сил, времени и возможности, а команда все чаще подводит".

Фракция подготовила самый большой список вопросов (21). Например, спрашивает о низких зарплатах, закрытии больниц, борьбе с бедностью, проблемах с раздачей земли многодетным и квартир – сиротам, нехватке мест в детсадах, сокращении малого бизнеса, укрупнению сел, кадровом голоде во власти и высоком уровне коррупции среди чиновников.

КПРФ: "Есть вопросы. Но какие – не скажем"

Глава фракции Мария Прусакова:

"Мы еще определяемся с позицией. Но уже могу сказать, что согласны не со всеми оценками ситуации. И есть некоторые спорные моменты. Вот только я скажу о них на сессии, сейчас всех карт не раскрываем.



Отмечу два момента. Хорошо, что власти не стали откладывать отчет. Мы заслушаем его в дистанционном режиме. Лучше так, чем совсем никак. И отрадно, что Томенко нас все-таки слышит. Те же выплаты детям войны, на которых настаивали и партии, и общественность".

Коммунисты просят главу региона рассказать, что власти делают для защиты Рубцовска от грунтовых вод, когда будет достроен противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске, на что регион потратит деньги, выделяемые на борьбу с бедностью, как секвестируют бюджет на фоне обвала рубля, коронавируса и паводка.

Добавим, что на самом отчете глава региона ответит только на 10 вопросов. Мы писали об этом в материале "А что делает власть? Депутаты подготовили вопросы к отчету губернатора Алтайского края". Ответы на остальные вопросы фракции получат позже и письменно.