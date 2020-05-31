Опасный перекресток. Два автомобиля столкнулись на Павловском тракте в Барнауле

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле в воскресенье вечером, 31 мая. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Как отмечается, авария случилась на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна. В результате столкновения один из автомобилей сильно пострадал, значительно повреждена лобовая часть.

Ранее amiс.ru сообщал о смертельной аварии в Романовском районе Алтайского края, которая произошла вечером 28 мая. Тогда столкнулись два грузовика на 210-м километре автодороги К-17. В результате столкновения один человек погиб, другому потребовалась госпитализация.