В Барнауле продают ДК "Сибэнергомаш" за 175 миллионов рублей

В Барнауле на продажу выставили ДК "Сибэнергомаш" на пр. Ленина, 147, за 175 миллионов рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на объявление, размещенное на онлайн-площадке.

В лот входит здание общей площадью 7000 квадратных метров и земельный участок 1,2 га. К самой территории давно проявляют интерес различные инвесторы, в том числе и застройщики. Несколько лет назад архитекторы из мастерской "Архисидек" даже разработали проект реконструкции Дома культуры, который включал в себя две высотки с пентхаусами и стеклянным куполом.

Однако в декабре 2019 года, после утверждения нового генерального плана Барнаула и правил застройки, территория была отнесена к зоне ОД-2, которая не позволяет возводить здесь жилые и высотные объекты.

Напомним, что в 2016 году Дом культуры приобрел предприниматель Михаил Макаров за 86,2 миллиона рублей, став единственным участником аукциона. Строение продали из-за долгов – на момент введения конкурсного производства кредиторы требовали от ЗАО "Дворец культуры и спорта "Сибэнергомаш" 530 миллионов рублей.