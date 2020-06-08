Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

На рассмотрение правительства РФ поступил законопроект о введении в России минимальной почасовой оплаты труда, сообщает РИА "Новости".
С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Согласно тексту документа, его авторы предлагают запретить работодателям платить за час работы по срочному трудовому договору меньше чем 150 рублей.
"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
Инициаторы подсчитали, что исходя из МРОТ почасовая оплата в 2020 году едва превысила 89 рублей в мае и 65 рублей в июне. Депутаты считают, что это очень мало и предлагают ввести новые правила начисления зарплаты с 1 января 2021 года.
Ранее amic.ru писал, что прожиточный минимум в России вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019 года. Согласно документу, на первый квартал 2020 года размер прожиточного минимума на человека составил 10 843 рубля: для трудоспособного населения – 11 731 рубль, пенсионеров – 8944 рубля, детей – 10 721 рубль.
Комментарии
Давно пора уже переходить к такой форме оплаты
При такой форме оплаты вы будете выполнять весь дневной объём за 4 часа и идти домой.(с соответствующей часам оплатой труда)
При такой форме оплаты вы будете выполнять весь дневной объём за 4 часа и идти домой.(с соответствующей часам оплатой труда)
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не несите бред, как вы представляете завод работает пол смены потом встает? или магазины станут работать по 4 часа? для бездельников которые полдня в носу ковыряются конечно невыгодно будет, а для большинства людей это будет большой плюс.
8.06.2020 13:24
- гость -
Животрепещущий вопрос для всевозможных охранников и сторожей.
При такой (почасовой) оплате уменьшится возможность манипулирования зарплатами. Например, дают МРОТ и заставляют работать не по 8 часов5 дней в неделю, а 10/5. Более удачный пример- охранники. Если график сутки/двое, то идет переработка, нарушение законодательства. Хотя со стороны сразу не заметно. При минимальной почасовой оплате нельзя будет принудить работать больше часов за МРОТ.
Так это по срочном трудовому договору. Для остальной основной массы так и останется чуть более 12 тыс в месяц, что в перерасчёт на часы - 75р/час.
Хотя вряд ли примут закон. Ведь при такой системе оплаты работодатели не смогут обманывать работников.
8.06.2020 13:47
- гость -
Я не думаю,что на заводе меньше в час платят. Или у вас всё-же меньше?
Тогда действительно- вы пинаете воздух, курите и ковыряетесь..
Если вы внимательно прочитали-именно написано: "...на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда",
8.06.2020 14:04
- гость -
Сейчас очень много работодателей принимают работников по срочному договору(контракту). Срочный максимально до 5 лет. У нас не так развито, а МСК -да. Может, делают под себя.
есть знакомый который официально работает 1 час в день, по трудовому договору, а по факту по 10 часов. Начальство говорит - не нравиться, вали, другого найдём.
Так что хоть 150 рублей в час, хоть 300. Оформят на пол часа в день и всего делов.
8.06.2020 14:09
- гость -
Спасибо за разъяснения. Были сомнения по этому поводу. Тогда МРОТ никак не вписывается в этот тариф.
8.06.2020 13:31
Гость.
При такой форме оплаты вы будете выполнять весь дневной объём за 4 часа и идти домой.(с соответствующей часам оплатой труда)
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Да, такая вероятность есть. Могут увеличить объем. Но мне кажется, почасовая оплата более справедливая. Тем более, многих переводят на почасовую вместо обычной з/п
8.06.2020 14:14
- гость -
Скорее всего, законодатели придумали как раз для того, чтобы работникам платили больше МРОТ. Соответственно, больше отчислений в казну.
8.06.2020 14:11
- гость -
Если платят в белую за час, а за остальные 9 часов в конверте, может быть.
Сейчас белую з.п. на рынке не найти, за редким исключением. Так что все эти инициативы - пук в лужу
"Сейчас белую з.п. на рынке не найти, за редким исключением. Так что все эти инициативы - пук в лужу"
- белая возможно у чиновников и то вряд ли кто знает о размерах премий (ну, ну согласен, конечно это не зарплата).
не учитывают вероятное падение рубля к 21 году и соответствующий рост цен,так что все эти надежды могут обвалиться вместе с рублем .К тому же действительно при нынешней покорности наемных работников и полном отсутствии трудовой солидарности работодатель что-нибудь придумает,чтобы обойти этот закон