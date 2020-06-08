Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

На рассмотрение правительства РФ поступил законопроект о введении в России минимальной почасовой оплаты труда, сообщает РИА "Новости".

С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Согласно тексту документа, его авторы предлагают запретить работодателям платить за час работы по срочному трудовому договору меньше чем 150 рублей.

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.

Инициаторы подсчитали, что исходя из МРОТ почасовая оплата в 2020 году едва превысила 89 рублей в мае и 65 рублей в июне. Депутаты считают, что это очень мало и предлагают ввести новые правила начисления зарплаты с 1 января 2021 года.

Ранее amic.ru писал, что прожиточный минимум в России вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019 года. Согласно документу, на первый квартал 2020 года размер прожиточного минимума на человека составил 10 843 рубля: для трудоспособного населения – 11 731 рубль, пенсионеров – 8944 рубля, детей – 10 721 рубль.