В Барнауле за сломанный в секции самообороны палец хотят отсудить 500 тысяч рублей

В Барнауле прокуратура потребовала с образовательного учреждения 500 тысяч рублей моральной компенсации для мальчика, который сломал палец на занятиях по самообороне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на одном из обучающих занятий. Из-за халатности преподавателя несовершеннолетний получил закрытый перелом пальца правой ноги.

После обращения отца ребенка прокуратура провела проверку и установила, что мальчику не оказали первую помощь, а сотрудники организации скрыли от родителей произошедшее.

Контролирующий орган внес представление директору о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности и подал в иск в суд на возмещение ребенку морального ущерба в размере 500 тысяч рублей.