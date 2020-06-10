Безопасные тротуары появятся на въезде в Барнаул

На въезде в Барнаул появятся безопасные тротуары протяженностью около 2,5 км, сообщили в ФКУ УПРДОР "Алтай".

Как рассказали в учреждении, ремонт идет на федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на въезде в Барнаул на участке с 11 по 18 километр. В связи с тем, что территория города заметно расширилась, особое внимание уделят безопасности и комфорту пешеходов. Для этого построят тротуары общей протяженностью около 2,5 километра.

Также дорожники обустроят 13 заездных карманов для общественного транспорта, установят 11 новых остановочных павильонов, а на перекрестке Змеиногорского тракта и улицы Белинского поставят светофоры.