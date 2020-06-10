Подальше в горы. Москвичи скупают дома и земли на Алтае, спасаясь от COVID-19

Спрос на недвижимость в Республике Алтай резко вырос: жители Москвы и Санкт-Петербурга приобретают в регионе дома, коттеджи, земельные участки для строительства. Покупатели рассчитывают, что если осенью придет вторая волна коронавируса, то именно на Алтае, в горах, в тайге, на берегу рек они смогут с комфортом и в безопасности ее переждать. Риелторы региона уверены: летом число таких запросов вырастет в разы.

Покупателями движет страх

Жители городов европейской части России в апреле-мае стали массово интересоваться загородной недвижимостью на Урале и в Сибири. Риелторы говорят, что "европейцы" опасаются наступления второй волны коронавируса, поэтому ищут безопасные зоны, куда могут уехать всей семьей. Чаще всего жители Москвы и Санкт-Петербурга выбирают Республику Алтай. Здесь они покупают готовые дома и коттеджи, земли под строительство.

"Москвичи активно приобретают свободные участки в Республике Алтай, чтобы строить коттеджи и гостевые дома. Их возводят как для личного использования, чтобы можно было приехать с семьей, с родными, друзьями, так и для сдачи в аренду туристам, чтобы объект не пустовал. Интересуются землей и готовыми коттеджами люди обеспеченные, в европейской части страны таких много", – отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

По ее словам, высокий спрос на недвижимость наблюдается в Чемальском, Майминском, Турочакском районах. Они территориально наиболее близко расположены к столице региона – Горно-Алтайску, где находится единственный в регионе аэропорт. Алтайский край, например, Белокуриху, люди рассматривают реже.

"В городе-курорте не так много интересных участков для строительства, как в Горном Алтае, поэтому чаще всего едут в республику", – говорит эксперт.

Сделок меньше, чем могло быть

Риелторы Республики Алтай подтверждают: спрос на недвижимость в мае действительно вырос в сравнении с первыми месяцами года, а количество сделок с участием жителей других регионов выросло.

Их было бы намного больше, уверены эксперты, если бы не ограничения: до сих пор все, кто въезжает в Горный Алтай, должны соблюдать 14-дневный карантин. А один из районов региона с 10 июня вообще закрывают для въезда и выезда из-за резкого роста числа зараженных. Риелторы считают, что после снятия всех запретов число сделок увеличится на 25-30%.

"Пока огромного наплыва клиентов из других регионов нет. Звонят по земельным участкам в Чемальском, Турочакском районах, но покупатели понимают, что приехать не могут. Коронавирус до нас дошел в самую последнюю очередь, и сейчас в Москве, например, режим становится мягче, у нас – нет, ежедневно число заболевших только растет. Из-за этого сделки откладываются", – говорит риелтор Эльмира.

Интерес к недвижимости в республике, по ее словам, проявляют не только жители Москвы и Санкт-Петербурга, но и ближайших регионов: Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края. Из-за повышенного спроса специалисты по недвижимости ожидают и скорого повышения цен на объекты.

"Жители знают, что есть повышенный интерес, поэтому звонят из сел и деревень, просят продать объекты, которые месяцами стоят на продаже. Конечно, на каждый лот находится покупатель, но в первую очередь всегда уходят самые ликвидные варианты", – отмечает Эльмира.

Эконом-класс – для соседей

Уверены риелторы и в том, что большое влияние на рынок региона окажет и программа сельской ипотеки под 3%. Она способна стимулировать продажи готовых домов и коттеджей сегмента эконом-класса.

Но если жителей Москвы она вряд ли заинтересует, то барнаульцев, новосибирцев и кемеровчан может "подстегнуть" к покупке. Ведь средняя стоимость загородного дома в регионе, по данным портала "Мир квартир", – 2,5 млн рублей. Это один из самых низких показателей в стране.

"Интерес к недвижимости был и есть, и причиной этому – сельская ипотека на покупку готовых домов. Да, региональные покупатели на рынке всегда были, но эта программа привлечет их еще больше. Мы готовы к тому, что к нам массово поедут из других регионов. Все поняли, что собственный дом для самоизоляции, а еще и вдали от крупных городов, – идеальный вариант", – говорит руководитель агентства недвижимости "Гравитон" Ирина Снитко.

Участки vs турбазы

На рынок дорогой коммерческой недвижимости повышенный спрос, пандемия и самоизоляция вряд ли окажут какое-то влияние, уверен риелтор Руслан. Крупные туристические объекты от 15 млн рублей продаются долго, в среднем – 2-3 года. По его словам, инвесторам интереснее купить 3-4 гектара земли, чтобы возвести турбазу или гостиничный комплекс с нуля.

"Готовые базы у нас иногда продаются необоснованно дорого, либо не соответствуют запросам и интересам инвесторов. Намного проще построить, чем купить. Из-за этого возникают сложности с продажей таких объектов. Большие и дорогие земельные участки чаще всего покупают инвесторы Москвы и Санкт-Петербурга. Спрос на этот сегмент недвижимости всегда стабильный, как его изменит пандемия, пока сложно сказать", – считает Руслан.

Риелторы уверены, что от повышенного спроса на недвижимость в Республике Алтай выиграют все: бюджет региона, туристическая отрасль и бизнес, продавцы недвижимости. Пик покупательной активности, по прогнозам экспертов, должен прийтись на середину лета. Вот только специалисты опасаются: если власти региона запоздают со снятием ограничений, часть потенциальных покупателей и инвесторов они могут растерять.