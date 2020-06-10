Пенсионерка осталась без дома после пожара в Алтайском крае. Фото

Фото: Вероника Хмарова / vk.com/incident22

Частный дом сгорел в алтайском селе Нижняя Каменка утром 10 июня, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил кровлю и веранду строения. Теперь оно не пригодно для жилья.

По словам односельчан, в доме проживала 65-летняя пенсионерка. Практически все ее вещи, документы и бытовая техника сгорели в пожаре. Сама хозяйка жива.

"Этот дом они построили с мужем в 18 лет своими силами. Каждый год вкладывала туда много сил и средств – в прошлом году сделали хороший ремонт. И ничего не осталось. Это удар для всей семьи", – рассказала автор поста.

Она попросила неравнодушных земляков оказать посильную помощь пожилой женщине.