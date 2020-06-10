Пенсионерка осталась без дома после пожара в Алтайском крае. Фото

Фото: Вероника Хмарова / vk.com/incident22
Частный дом сгорел в алтайском селе Нижняя Каменка утром 10 июня, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил кровлю и веранду строения. Теперь оно не пригодно для жилья.
По словам односельчан, в доме проживала 65-летняя пенсионерка. Практически все ее вещи, документы и бытовая техника сгорели в пожаре. Сама хозяйка жива.
"Этот дом они построили с мужем в 18 лет своими силами. Каждый год вкладывала туда много сил и средств – в прошлом году сделали хороший ремонт. И ничего не осталось. Это удар для всей семьи", – рассказала автор поста.
Она попросила неравнодушных земляков оказать посильную помощь пожилой женщине.
Комментарии
Продаст землю и внуки помогут с отстройкой нового дома.
Жилье если застраховано, то получит деньги, а если нет, то сама виновата!
Страховать жилье надо, а не экономить.
Проводку надо проверять было, а не скупердяйничать. Сгорели по своей вине и виноваты сами. Не жалко.
Кого жалеть? Бабушку? Она я уверен знала, что проводка в плохом состоянии.
Уверен знала, что надо страховать дом. Просто некоторые люди живут, авось пронесет, а вдруг и не вдруг..
Горожанину-сколько злости и ненависти в комментарии!Какую землю продаст? в деревне за три копейки,какие дети и внуки помогут? вам точно известно что они есть и получают достойную зарплату? Вам желаю попасть в такую де ситуацию и получить такие комментарии,может быть одумаетесь!
15:03, деревянные дома не страхуют, сколько раз можно говорить об этом?
10.06.2020 15:03
Горожанин Барнаула
Да Шоб тебя навозом засыпало по самые уши!