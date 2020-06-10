Михаила Ефремова обязали носить электронный браслет

Стало известно, как будут следить за российским артистом Михаилом Ефремовым, который находится под следствием после смертельного ДТП с его участием.

Суд назначил актеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Начальник пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков рассказал агентству городских новостей "Москва", что подозреваемого обязали носить электронный браслет.

"С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", – констатировал представитель ведомства.

Ранее amic.ru писал, что Ефремов под действием алкоголя и наркотиков на своей машине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Lada. Водителя фургона в тяжелом состоянии госпитализировали. Он скончался в реанимации.

Против артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

С критикой в адрес Ефремова выступили многие известные россияне. Так, например, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что никогда не встречал артиста трезвым, хотя видел его несколько раз.