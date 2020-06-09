В крови Михаила Ефремова нашли следы наркотиков

В крови актера Михаила Ефремова кроме алкоголя нашли следы наркотиков. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на результаты экспертизы.

Согласно заключению химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиоидов, кокаина и кокаэтилена. Как сообщалось ранее, в выдыхаемом воздухе также было обнаружено превышение содержания алкоголя – 1,23 мг/л.

После столкновения врачи зафиксировали и косвенные признаки очень сильного опьянения. Зрачки знаменитости были расширены, реакция на свет замедленна, а координационные пробы он выполнял с грубым промахиванием. При этом медики отметили, что видимых следов инъекций у Ефремова не было.

Напомним, что ночью 8 июня в Москве известный актер Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". 58-летнего водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, где он скончался.

Позднее выяснилось, что в момент происшествия артист был сильно пьян. Ефремова доставили на допрос в отделение, однако из-за невменяемого состояния мужчину под подписку о невыезде отправили домой, "чтобы проспаться". При этом позднее, 9 июня, актер не явился на допрос к назначенному времени.

Полиция прибыла к нему домой, однако Ефремов поначалу отказался открывать им дверь и ехать с ними, ссылаясь на плохое самочувствие. Перед визитом стражей порядка к нему приезжала частная скорая, чтобы поставить укол "успокоительного". После к нему приехали и обычные врачи, однако те отказались госпитализировать артиста. Чтобы предотвратить возможный побег знаменитости, правоохранители оцепили его дом.

По итогу полиции удалось увезти мужчину на допрос в московское отделение полиции. Из дома Ефремов вышел в маске, черных очках и капюшоне.

Против звезды было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, однако позже, из-за смерти пострадавшего, полиция переквалифицировала дело в ч. 3 и теперь артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что вместе с Ефремовым за рулем автомобиля был алтайский актер Иван Стебунов и его жена, однако позже артист сам опроверг это.