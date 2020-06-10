Алтайское озеро Яровое вошло в десятку желанных мест, где россияне хотят купаться

Алтайский край вошел в десятку самых желанных направлений для купания в России. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое провел онлайн-сервис бронирования жилья для путешествий tvil.ru в соцсетях.

Озеро Яровое заняло седьмую строчку рейтинга, набрав более 3% голосов. Третье место досталось Онежскому озеру в Карелии (6,9% голосов), второе – Азовскому морю в Краснодарском крае (10,1%).

Самым популярным направлением для туризма, где люди хотят искупаться, стало Черное море в Республике Крым – 60,1%.

Пятерку наиболее желанных мест для купания дополнили Рыбинское водохранилище (Ярославская область) и Балтийское море (Калининградская область).

Напомним, Горный Алтай вошел в тройку наиболее популярных направлений для экстремального отдыха.

Алтайский город-курорт Яровое — одно из самых известных мест для отдыха в регионе. В летние дни в городе отдыхают десятки тысяч человек. В Яровое с концертами приезжают звезды российской эстрады.