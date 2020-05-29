Пятница, 29 Май, 19:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,75
€ 78,55
21°

387623 +8572
Обь
399см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Губернатору доложили о задержании мэра Славгорода по подозрению во взятке

, ИА "Амител"
Городом будет временно руководить Дмитрий Петраков
Фото: Telegram-канал 'Красное солнце Алтая'

Фото: Telegram-канал "Красное солнце Алтая"

Исполняющим обязанности главы Славгорода станет Дмитрий Петраков, сообщили amic.ru в правительстве Алтайского края.

Согласно информации, губернатора Виктора Томенко проинформировали о задержании мэра Сергея Горбунова. Временно исполняющим обязанности главы города станет председатель городского комитета по ЖКХ и экологии Дмитрий Петраков.

Напомним, что о задержании главы Славгорода Сергея Горбунова стало известно 29 мая. Сотрудники отдела по противодействую коррупции регионального ГУ МВД арестовали чиновника во время передачи ему двух миллионов рублей. По словам источника, это вознаграждение за обеспечение "нужных результатов" на торгах по закупке угля.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.05.2020 18:39
- гость -

Губернатору доложили о задержании мэра Славгорода по подозрению во взятке

Витя уже у мексиканской границы наверно

29.05.2020 18:46
- гость -

А что, у Вити добро на арест не запрашивали? Теперь так? Поставили в известность, и будь доволен, что не тебя. Это же так всех единоросов - за рога и в стойло. Здорово.

29.05.2020 19:04
- гость -

Что твориться! Предыдущего снял губернатор за махинации с тепловым комплексом. Одного взяли за взятку, другого судимого за должностные преступления ставят ВрИО, он судим, за совершение долностного престкпления в период его работы в наркоконтроле! Славгородцы, вам нужно идти в церковь, ставить свечки!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 61 0
19:22
В Роскачестве рассказали, можно ли похудеть с помощью алкоголя 0
18:57
Михаил Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей от коронавируса 7
18:28
"Без слез не глянешь". Барнаульцы пожаловались на грязь в городском автобусе 1
17:54
Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в детстве 5
17:49
Губернатору доложили о задержании мэра Славгорода по подозрению во взятке 3
17:28
Житель Барнаула "проспал" 800 тысяч рублей 1
17:15
"Симку" привезут на такси. В Tele2 рассказали, как пандемия изменила работу оператора 0
17:04
Позагорать получится, но не в Барнауле. О погоде в Алтайском крае на выходных 0
16:53
Супруг звезды фильма "Москва слезам не верит" скончался от коронавируса 1
16:39
Роспотребнадзор подтвердил COVID-19 у воспитательницы детского сада в Барнауле 0
16:29
В Барнауле будут искать пьяных автомобилистов 2
16:18
Как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии 0
16:07
Геннадий Онищенко назвал одно из наиболее вероятных мест заражения COVID-19 9
15:55
Искусство быть родителем. Психологи АлтГПУ бесплатно помогают семьям Барнаула 0
15:42
Моргенштерн показал, как выглядел год назад 11
15:30
Новый рекорд. 232 человека с коронавирусом скончались за сутки в России 2
15:20
Жесткое задержание. Главу Славгорода поймали на взятке в 2 млн рублей 24
15:05
В России предложили создать реестр педофилов 6
14:43
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Алтайском крае. Фото 0
14:30
"Никто у нас еще с голоду не умер". Министр высказалась о нехватке денег у населения 36
14:19
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе 23
14:06
Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Инфографика 8
13:55
Одно из общежитий Алтайского медуниверситета переводят в формат обсерватора 7
13:45
Без лишних хлопот. Как быстро продать автомобиль с пробегом 0
13:29
Стало известно, от чего жители Алтайского края умирают чаще всего 17
13:15
Родителям нельзя. В Алтайском крае рассказали, как будут работать детские лагеря 5
13:01
Скончался самый старый мужчина на Земле 1
12:48
Ремонт фондов и развитие производства. Как "Курорт Белокуриха" выживает в пандемию 0
12:35
Думали, что выживают единицы. Как семья барнаульцев с детьми переболела коронавирусом 63
12:23
"Насосался крови и отвалился". Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавируса 18
12:09
Краевой суд поставил точку в деле бывшего управделами губернатора Карлина 8
12:03
Как дома, только на природе: проводим лето на даче с комфортом 0
11:50
"Поддомкратил". Легковой автомобиль врезался в маршрутку в Барнауле 14
11:35
Галкин записал пародию на обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 8
11:23
21 человек с коронавирусом умер в Алтайском крае 22
11:19
Безработных в России может стать в три раза больше 1
11:19
Еще 75 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 16
11:05
Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле 24
11:00
Кто поможет бизнесу. Как алтайские предприниматели используют господдержку 0
10:49
Четыре этапа. На Алтае разработали план реанимации туризма 11
10:35
Мошенники украли более 600 тысяч рублей у жительницы Барнаула 3
10:22
Россиян не будут увольнять во время пандемии коронавируса 7
10:11
Часть барнаульцев останется без горячей воды 1 июня 0
10:01
Любители Dota2 и World of Tanks сразятся в турнире за "Кубок Ростелекома" 0
09:40
Бейсболист-рецидивист. Жителя Алтайского края осудят за убийство бойфренда сестры 0
09:29
"Аэрофлот" обяжет пассажиров надевать маски и перчатки во время полетов 11
09:14
Спокойно, вы в безопасности! Как защитить себя и свое имущество от воров 0
09:00
Автомобиль "Яндекс. Такси" перевернулся в центре Барнаула 14
08:45
Шесть новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
08:30
"Упадешь замертво". Почему никто не может помочь "задыхающимся" жильцам ЖК в Барнауле 127
08:17
В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки 28
08:03
Поколение Next. Где научить ребенка делать мультики и снимать свой блог 7
07:47
В Индии умер йог, который утверждал, что не пил и не ел 80 лет 7
07:31
Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции 3
07:16
Банк, который поддерживает. Какие возможности в кризис предлагает "Сибсоцбанк" 1
07:01
"Виктор Петрович все понял". Как алтайские депутаты отреагировали на отчет Томенко 8
06:50
Ученые создали препарат против смертельной опухоли мозга 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.