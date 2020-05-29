Исполняющим обязанности главы Славгорода станет Дмитрий Петраков, сообщили amic.ru в правительстве Алтайского края.
Согласно информации, губернатора Виктора Томенко проинформировали о задержании мэра Сергея Горбунова. Временно исполняющим обязанности главы города станет председатель городского комитета по ЖКХ и экологии Дмитрий Петраков.
Напомним, что о задержании главы Славгорода Сергея Горбунова стало известно 29 мая. Сотрудники отдела по противодействую коррупции регионального ГУ МВД арестовали чиновника во время передачи ему двух миллионов рублей. По словам источника, это вознаграждение за обеспечение "нужных результатов" на торгах по закупке угля.
Комментарии
Губернатору доложили о задержании мэра Славгорода по подозрению во взятке
Витя уже у мексиканской границы наверно
А что, у Вити добро на арест не запрашивали? Теперь так? Поставили в известность, и будь доволен, что не тебя. Это же так всех единоросов - за рога и в стойло. Здорово.
Что твориться! Предыдущего снял губернатор за махинации с тепловым комплексом. Одного взяли за взятку, другого судимого за должностные преступления ставят ВрИО, он судим, за совершение долностного престкпления в период его работы в наркоконтроле! Славгородцы, вам нужно идти в церковь, ставить свечки!