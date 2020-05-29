Губернатору доложили о задержании мэра Славгорода по подозрению во взятке

Исполняющим обязанности главы Славгорода станет Дмитрий Петраков, сообщили amic.ru в правительстве Алтайского края.

Согласно информации, губернатора Виктора Томенко проинформировали о задержании мэра Сергея Горбунова. Временно исполняющим обязанности главы города станет председатель городского комитета по ЖКХ и экологии Дмитрий Петраков.

Напомним, что о задержании главы Славгорода Сергея Горбунова стало известно 29 мая. Сотрудники отдела по противодействую коррупции регионального ГУ МВД арестовали чиновника во время передачи ему двух миллионов рублей. По словам источника, это вознаграждение за обеспечение "нужных результатов" на торгах по закупке угля.