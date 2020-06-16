Под Уфой пьяный таксист сбил школьниц, которые шли с получения аттестатов

В селе Иглино под Уфой пьяный таксист совершил наезд на двух школьниц, которые возвращались с получения аттестатов. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

37-летний водитель сервиса "Ситимобил" в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил двух 15-летних девочек. После этого он попытался убежать с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции. Алкотестер показал, что на литр выдыхаемого воздуха у мужчины 1,732 миллиграмма алкоголя.

Одна из школьниц от полученных травм скончалась на месте происшествия. Вторую девочку с тяжелыми травмами медики доставили в местную больницу. Информации о ее состоянии нет.