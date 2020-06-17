Пьяная жительница Барнаула застряла в сугробе и обматерила сотрудников ДПС

Жительница Барнаула пьяной села за руль, застряла в сугробе и обматерила сотрудников ДПС, которые хотели эвакуировать автомобиль, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в канун Нового, 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила прокатиться по городу на своем автомобиле, при этом взяв с собой водительские права подруги. Однако горожанка не справилась с управлением, съехала на обочину и застряла в сугробе.

Через некоторое время к ней подъехал наряд ДПС, инспекторы потребовали покинуть салон для эвакуации авто. Женщина закрылась в машине и обматерила сотрудников полиции.

Суд признал автомобилистку виновной по статье "Оскорбление представителя власти" и с учетом полного признания вины и раскаяния назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.