Шанс для города. Что может дать Барнаулу этап Кубка мира по гребле в 2021 году

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года, получил статус квалификационного турнира при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Впервые в истории лучшие гребцы планеты приедут в Россию за олимпийскими путевками. За право проводить у себя эти соревнования боролись пять стран, но Международная федерация гребли ICF доверила проведение соревнований именно Барнаулу. Что может дать статусный турнир городу и краю – amic.ru узнал у политиков и общественников.

Почему Барнаулу дали провести квалификацию к Олимпиаде?

О том, что Барнаул летом 2021 года примет один из этапов Кубка мира по гребле, стало известно весной прошлого года, когда на заседании в Пекине руководство ICF именно российскую заявку на проведение этих календарных соревнований признало победителем. Серьезную роль в решении Международной федерации гребли сыграл "Кубок Чемпионов", прошедший с большим успехом в Барнауле в сентябре 2018 года. Уровень организации стартов, технические характеристики гребного канала и алтайское гостеприимство оставили незабываемые впечатления у членов оргкомитета, спортсменов и зрителей. На сегодняшний день на гребном канале сделано уже немало – построен обводной канал и мост через него, заканчивается строительство парковок. Для завершения подготовки к предстоящим стартам 2021 года, необходимо решить ряд инфраструктурных вопросов – установить трибуны, приобрести лодки, оборудовать эллинги.

Как известно, из-за пандемии коронавируса Олимпиаду в Токио сдвинули на год. Теперь Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за переноса пришлось внести коррективы и в подготовку спортсменов. Чтобы попасть на главные соревнования четырехлетия, необходимо пройти жесткий отбор. И этап Кубка мира в Барнауле станет турниром, на котором разыграют шесть путевок в различных дисциплинах для участия в олимпийских стартах. А это означает, что статус соревнований в Барнауле значительно повысился.

Стимул сохранить молодежь

И российские спортсмены-гребцы, и звезды международного уровня уже не раз называли Барнаул превосходным местом для тренировок и соревнований. Особенно возрастает роль гребной базы на Алтае с учетом подготовки к Олимпиаде в Токио. Ведь разница во времени с японской столицей составляет всего два часа. А спортивный объект в Барнауле оборудован в соответствии со всеми техническими требованиями к проведению соревнований самого высокого международного уровня.

Как рассказал депутат АКЗС от ЛДПР Владимир Семенов, такие престижные спортивные соревнования выполняют сразу несколько функций. Во-первых, многие дети смогут лично увидеть выдающихся спортсменов, на которых стоит равняться и взять у них автографы. Это позволит повысить интерес к гребле в крае и увеличить количество ребят, которые захотят начать тренировки в СШОР имени Константина Костенко. Кроме того, этап Кубка мира – это серьезные инвестиции в город. Будет построена дорога, проведена модернизация канала. А в перспективе, после соревнований, появится оборудованный и современный пляж, столь необходимый горожанам, может быть создана рекреационная зона с отелями, спортивными сооружениями местами для рыбалки и отдыха.

Благодаря спорту, уверен Владимир Семенов, можно повлиять на отток молодежи из края. "Моим детям мало просто заниматься спортом для здоровья, им важен спорт высоких достижений. Он заставляет их играть в хоккей, чтобы быть, например, как Павел Буре. И когда мы на Алтай привозим лучшим гребцов, то показываем всем ребятам, что такие серьезные соревнования можно проводить не только в Москве, Токио или Пекине. Это может быть у нас, на Алтае. Сейчас в Барнауле несколько сотен человек занимаются этим видом спорта. У ребят из школы имени Константина Костенко, которых наверняка после этапа Кубка мира станет больше, будет возможность заниматься на площадке мирового уровня", – уверен Владимир Семенов.

Уже сегодня несколько воспитанников школы гребли имени Константина Костенко показывают хорошие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях. А это говорит об эффективности комплексного подхода к тренировочному процессу и развитию материальной базы школы.

"Это отличный стимул для молодежи остаться в регионе. Ведь хорошо и комфортно жить в городе, где проходят мероприятия мирового масштаба", – добавил Владимир Семенов.

Такого же мнения придерживается и другой представитель краевого парламента – Владимир Попов. По словам депутата от КПРФ, проведение этапа Кубка мира может послужить наглядным примером того, что не только промышленность и сельское хозяйство могут оказывать влияние на экономику региона. Но и проведение спортивных соревнований мирового уровня способно оставить заметный след и обозначить новые перспективы развития территории.

"Такого никогда не было в истории края. Это грандиозное событие, потому что к нам приедут люди со всего мира. И, возможно, некоторые из них после Кубка мира захотят переехать жить навсегда в Алтайский край. У нас удивительная природа, удивительная экология. Кубок мира позволит снизить отток молодежи из края и по-другому взглянуть на перспективы нашего региона", – уверен Владимир Попов.

Инвестиции для края

Депутат АКЗС от "Единой России" Юрий Матвейко отметил, что спортивные соревнования уровня этапа Кубка мира – это огромные инвестиции для края.

"У нас в стране подобные соревнования по гребле были только во время Олимпиады 1980-го года. Это событие мирового масштаба. В Барнаул приедут спортсмены и специалисты со всего мира. Нам очень важно провести турнир на высоком уровне. Это подтолкнет и детей, и взрослых к занятиям спортом. Тем более что у нас есть алтайские ребята с опытом побед на международных турнирах", – уверен Юрий Матвейко.

Такого же мнения придерживается депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Терентьев. Он сам активно занимается спортом, несколько раз был на серьезных турнирах по гребле. Парламентарий отмечает большой личный вклад председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрия Шамкова в том, что Барнаул получил подобный турнир международного уровня. По мнению Терентьева, сейчас на Алтай приезжают лучшие тренеры, в том числе и из других стран, открываются детские школы по гребле в районах края.

"Грандиозное мероприятие пройдет на Алтае. У нас очень достойная школа и традиции гребли в регионе благодаря Константину Костенко, который дважды был лучшим на чемпионатах мира в 70-е годы. Надо эти традиции развивать. Турнир вызовет интерес не только у жителей края. В Барнаул приедут болельщики со всего мира, соревнования покажут по телевизору. Иностранцы увидят, какой красивый Алтай, и в будущем, возможно, захотят вновь вернуться сюда, чтобы получше узнать этот регион. А это означает привлечение дополнительных средств в бюджет края за счет туризма", – отметил депутат Госдумы.

Генеральный директор АО Алтайкрайэнерго", руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб рассказал amic.ru, что сам является участником рабочей группы по проведению турнира.

"Для нас это историческое событие – для Алтая, Сибири и страны в целом. Очень смелое, амбициозное решение принято как губернатором региона Виктором Томенко, так и председателем федерации гребли Алтайского края Юрием Шамковым. Пригласить лучших спортсменов-гребцов со всего мира в гости, на нашу площадку – это, конечно, дорогого стоит. Для этого нужно мобилизоваться, ведь это стратегическое, серьезное решение, которое не может стоить дешево. Важно решить целый комплекс инфраструктурных задач – это подготовка железнодорожной платформы, дорожные работы, места для парковок. Это дорогое решение, но мы Алтай покажем с разных сторон. И будем готовиться к этим стартам все – и транспортники, и представители сферы обслуживания, гостиничного бизнеса, досуговых мероприятий. Ведь люди будут приезжать к нам до начала стартов, а уезжать – через несколько дней после соревнований. Это и тренерский состав, и участники команд, технические специалисты, болельщики. Это тысячи людей. Наши старты я бы сравнил с Чемпионатом мира по футболу или с Олимпиадой в Сочи. Это знаковое событие еще и потому, что на этапе Кубка мира будут разыгрываться путевки на Олимпиаду в Токио. Такого в Алтайском крае не было за всю историю региона. Для нас это большая честь", – заявил Сергей Приб.

Как подчеркнул руководитель депутатского объединения ЕР в АКЗС, прошедший в сентябре 2018 года "Кубок чемпионов" стал своего рода репетицией. На канале было огромное количество зрителей, на предстоящих стартах их будет гораздо больше. После "Кубка чемпионов" и зрители, и спортсмены покидали гребной канал в отличном настроении, люди были довольны, аплодировали, фотографировались. Этот заряд позитива мы должны транслировать и на предстоящие старты. По мнению Сергея Николаевича, на постсоветском пространстве это действительно будет одно из величайших спортивных событий. Особенно важно, что эти старты будут проходить после пандемии и станут объединяющим мероприятием, пропагандирующим здоровый образ жизни. После рецессии, когда все закрыто, этот этап Кубка мира станет одним из первых соревнований мирового уровня в России.

"Я уверен, что после проведения соревнований, когда имена звезд мировой гребли будут ассоциироваться с Алтаем, многие юные спортсмены захотят приехать сюда, потренироваться и, приняв участие в соревнованиях, показать отличные результаты. У нас замечательная природа, лучшие условия. И эта якорная тема будет работать, потому что спортсмены будут стремиться повторить достижения своих кумиров. А гребной канал в Барнауле наверняка станет тем спортивным сооружением, который взрастит плеяду новых чемпионов мира", – заключил Сергей Приб.

Отметим, что подобные турниры проводились в нашей стране всего семь раз. В 1969 году в Москве прошел Чемпионат Европы. В 1980 году в столице СССР – летние Олимпийские игры, на которых, как известно, из-за бойкота ведущих западных стран не смогли участвовать сильнейшие гребцы и каноисты мира. На состоявшиеся в 1986-м в Москве и в 1994 году в Санкт-Петербурге I и III Игры доброй воли из-за статуса соревнований также не смогли попасть мировые рекордсмены. И только впервые за всю историю спорта в Россию приедут лучшие из лучших, а жители Барнаула смогут увидеть настоящее шоу.