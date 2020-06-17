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Кофейня "Черный квадрат" останется на месте "барнаульского разлома"

, ИА "Амител"
Мэрии не удалось "выселить" заведение
Фото: news.myseldon.com

Фото: news.myseldon.com

Апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда и не позволил мэрии Барнаула снести кофейню "Черный квадрат", которая находится на месте так называемого "барнаульского разлома". Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на владелицу заведения Ирину Агишеву.

Профильный комитет мэрии настаивал на том, что здание на пересечении улицы Партизанской и проспекта Ленина является капитальным, и на его строительство не выдавалось разрешение. Однако собственники смогли доказать в суде, что фундамента под кофейней нет, и ее в любой момент можно перенести в другое место. Суд поддержал сторону предпринимателей в январе 2020 года, но комитет по строительству и архитектуре Барнаула подал апелляционную жалобу, которая в итоге не была удовлетворена.

"Банкфакс" отмечает, что победа бизнесменов может стать прецедентом в подобных делах, так как раньше суды чаще всего вставали на сторону мэрии. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.06.2020 17:13
- гость -

Уродуют город за деньги - за эту коробку не занесли в мэрию денег, в отличии от не менее уродской возле цума. А за скворечники на месте старого города, дом-гробину на октября, мэрия пожизненно обеспечена

17.06.2020 18:02
- гость -

17.06.2020 17:13
- гость -
,
Вы еще забыли про свечку около Пассажа... посмотреть бы архитектору в глаза кто разрешил в Тур кластере такое убожество поставить? Прям свеча откатов в старом центре)))

АМИК, если не трудно сможете узнать информацию про этот дом. Мойку значит нельзя в Тур кластере, а муровейник можно...

мэрия пожизненно обеспечена - там еще и внукам хватит

17.06.2020 18:03
- гость -

Мэрия осталась без отката и без положительного решения суда - реально прецедент)))

17.06.2020 18:56
Doka

"может стать прецедентом" - нет, не станет.

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