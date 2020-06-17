Кофейня "Черный квадрат" останется на месте "барнаульского разлома"

Апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда и не позволил мэрии Барнаула снести кофейню "Черный квадрат", которая находится на месте так называемого "барнаульского разлома". Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на владелицу заведения Ирину Агишеву.

Профильный комитет мэрии настаивал на том, что здание на пересечении улицы Партизанской и проспекта Ленина является капитальным, и на его строительство не выдавалось разрешение. Однако собственники смогли доказать в суде, что фундамента под кофейней нет, и ее в любой момент можно перенести в другое место. Суд поддержал сторону предпринимателей в январе 2020 года, но комитет по строительству и архитектуре Барнаула подал апелляционную жалобу, которая в итоге не была удовлетворена.

"Банкфакс" отмечает, что победа бизнесменов может стать прецедентом в подобных делах, так как раньше суды чаще всего вставали на сторону мэрии.