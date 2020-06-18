Перекормили. Три белки умерли в барнаульском зоопарке. Видео

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с тремя мертвыми белками.
Руководитель зверинца пояснил, что животные умерли из-за того, что посетители их кормили едой, которая для них не предназначена. Предупреждения и запреты не останавливают нарушителей, а в результате жизни питомцев оказываются под угрозой.
"Это касается не только белок, но и других животных. У нас был отравлен олень, у нас чуть не погибла пантера, – уточнил Писарев. – И это все из-за того, что люди очень беспечно относятся к посещению зоопарка и не соблюдают элементарных требований".
Писарев призвал гостей зоопарка соблюдать установленные правила. Он подчеркнул, что все животные получают корм в необходимых для них количествах и не нуждаются в подкармливании.
Ранее amiс.ru сообщал, что во второй половине апреля в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. Также в начале мая в зверинце появились на свет детеныш северного оленя и два козленка. А совсем недавно в парке родились четыре тигренка.
Комментарии
Зачем мертвых снимать?! Взял и кинул их в клетку с тигром. И тому еда, и хоронить не надо.
Также, когда посетители кормят животных грязными руками (а они неизбежно грязные, потому что успели потрогать ручки, поручни в транспорте, деньги, карточку и прочее), они заражают их различными болезнями.
доки где? сами поди сдохли от старости
Взял и кинул их в клетку с тигром. И тому еда, и хоронить не надо.
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Не.. нельзя.
Вдруг белки оттравились.
"609 отметок "нравится"", эта подпись лучше всего харрактеризуют отношение людей
Или Ковид у них, тигры, говорят, болеют им.
18.06.2020 13:48
Гость
Не надо быть непонятливым, чтобы осознать: люди ставят лайки и делают репосты, чтобы привлечь внимание к проблеме. Почитайте комментарии под этими постами. Возмущены все! Сколько таких долбаных "яжематерей" и "яжебабушек" приходят в зоопарк и , не обращая внимания на таблички о запрете кормить животных, суют им все, что ни попадя. Еще и огрызаются на замечания. И какой при этом урок преподают детям и внукам? Ну зарубите себе на носу: НЕЛЬЗЯ кормить животных в зоопарке. Дома кормите кроликов, кошечек и собачек.
18.06.2020 13:57
- гость -
нуну, думайте так дальше
Накинулись на еду после изоляции?
называется недопере...
18.06.2020 13:30 а в среде обитания белок стерильная чистота. ЕГЭшники, ну не позорились бы!
Ну развели тут....Вон на страусиной ферме издох цыпа, его на корм птичкам орлам. Все согласно природным законам, все в ход.
Писарев и его команда профессионально непригодны. Не могут организовать работу в зверинце так, чтобы животные не страдали.
странно что его команда что то молчит, тоже пережрали?