Перекормили. Три белки умерли в барнаульском зоопарке. Видео

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с тремя мертвыми белками.

Руководитель зверинца пояснил, что животные умерли из-за того, что посетители их кормили едой, которая для них не предназначена. Предупреждения и запреты не останавливают нарушителей, а в результате жизни питомцев оказываются под угрозой.

"Это касается не только белок, но и других животных. У нас был отравлен олень, у нас чуть не погибла пантера, – уточнил Писарев. – И это все из-за того, что люди очень беспечно относятся к посещению зоопарка и не соблюдают элементарных требований".

Писарев призвал гостей зоопарка соблюдать установленные правила. Он подчеркнул, что все животные получают корм в необходимых для них количествах и не нуждаются в подкармливании.

Ранее amiс.ru сообщал, что во второй половине апреля в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. Также в начале мая в зверинце появились на свет детеныш северного оленя и два козленка. А совсем недавно в парке родились четыре тигренка.