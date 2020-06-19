В Барнауле кондуктор заработала почти 120 тысяч рублей на поддельных билетах

В Барнауле кондуктор одного из транспортных предприятий продавала поддельные билеты и таким образом присвоила почти 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Как установило следствие, аферистка решила подзаработать, выдавая пассажирам автобуса самостоятельно изготовленные билеты. Деньги от их продажи мошенница забирала себе и всего до поимки успела заработать более 116 тысяч рублей.
Во время разбирательства женщина полностью признала свою вину и раскаялась. По факту мошенничества судья назначил ей штраф в размере 7 тысяч рублей и постановил полностью возместить ущерб предприятию.
Комментарии
Люди совсем "ку-ку", покупали синие Индиана тикет?
думается это хозяин ей выдал билеты
19.06.2020 09:49
- гость -
фото с фотостока
Хозяева-лохопеты,проехались бы инкогнито в выходной в автобусах своих маршрутов- сменили бы всех кондукторов.
19.06.2020 09:49
- гость -
думается,хозяин её поймал и насчитал примерный ущерб.
так что перевозчики, разберитесь сначала со своими кондукторами, в потом нойте, что денег мало
Слышал несколько лет назад, что кондукторов руководство заставляло продавать левые билеты. Их тусовали, чуток нормальных для слезной убыточной статистики, и остальные для левого заработка.
19.06.2020 09:50
- гость -
фото с фотостока
а, дезинформация, в стиле амика
19.06.2020 10:38
- гость -
Какая дезинформация, если источник указан под фотографией?
19.06.2020 10:48
- гость -
Там не по нашенски написано. Мы языкам не обучены.(да чтению через раз)
То есть у нас кондукторы воруют.
А транспортные компании потом ноют, что не выгодно работать, мало пассажиропоток. Потому надо поднимать цену на проезд?
Замечательно....вот из за таких воров все граждане платят больше.
"По факту мошенничества судья назначил ей штраф в размере 7 тысяч рублей" - вот и что? наворовала, и всего 7 тыщ штрафа? вы издеваетесь? Щас все начнут так делать.
7 лет строгача бы. чтоб другим неповадно было.
принес идею и ксерокопии из строительного. Вообще их не трогал.