В Барнауле кондуктор заработала почти 120 тысяч рублей на поддельных билетах

В Барнауле кондуктор одного из транспортных предприятий продавала поддельные билеты и таким образом присвоила почти 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установило следствие, аферистка решила подзаработать, выдавая пассажирам автобуса самостоятельно изготовленные билеты. Деньги от их продажи мошенница забирала себе и всего до поимки успела заработать более 116 тысяч рублей.

Во время разбирательства женщина полностью признала свою вину и раскаялась. По факту мошенничества судья назначил ей штраф в размере 7 тысяч рублей и постановил полностью возместить ущерб предприятию.