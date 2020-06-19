Футболисты барнаульского "Динамо" возобновляют тренировки

Футболисты барнаульского "Динамо" приступят к тренировкам в понедельник, 22 июня. Об этом сообщают в пресс-службе клуба.

Все тесты на коронавирус, которые футболисты и сотрудники клуба сдали в начале нынешней недели, показали отрицательные результаты. Таким образом, с 22 июня команда начнет подготовку к новому сезону.

Напомним, ранее футбольные власти решили расформировать группу "Восток", в которой выступали лишь шесть команд. С нового сезона "Динамо" будет играть в дивизионе "Урал-Поволжье". Ожидается, что турнир начнется в августе, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.