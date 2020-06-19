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Футболисты барнаульского "Динамо" возобновляют тренировки

, ИА "Амител"
Коронавируса в команде нет
Фото: fcdb.ru

Фото: fcdb.ru

Футболисты барнаульского "Динамо" приступят к тренировкам в понедельник, 22 июня. Об этом сообщают в пресс-службе клуба.

Все тесты на коронавирус, которые футболисты и сотрудники клуба сдали в начале нынешней недели, показали отрицательные результаты. Таким образом, с 22 июня команда начнет подготовку к новому сезону.  

Напомним, ранее футбольные власти решили расформировать группу "Восток", в которой выступали лишь шесть команд. С нового сезона "Динамо" будет играть в дивизионе "Урал-Поволжье". Ожидается, что турнир начнется в августе, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.06.2020 14:48
- гость -

"Ожидается, что турнир начнётся в августе" - для сибири, лучше начинать в ноябре, самое время для футбола.... в валенках....

19.06.2020 15:00
Гость

19.06.2020 14:48
- гость
Видите-ли,московско-питерской шобле футбол- это бизнес,поэтому трансферные окна
нужно синхронизировать с Европой. А вы хоть на коньках в футбол играйте,ваши проблемы (по их мнению)

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