Грузовик перевернулся в результате жесткого ДТП в центре Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь на 23 июня в Барнауле столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло на пересечении улиц Челюскинцев и Никитина. Со слов водителя грузовика, он ехал по Челюскинцев со стороны Гоголя, а легковушка на большой скорости вылетела со стороны Покровского собора. От удара грузовая машина перевернулась на бок.

По сообщению очевидцев в аварии, есть пострадавшие, на месте работали сотрудники ДПС и скорой помощи.

Как ранее сообщил amic.ru, 21 июня на Чуйском тракте в Троицком районе произошло смертельное ДТП. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в УАЗ. В результате лобового столкновения погиб 23-летний водитель иномарки и его 25-летняя пассажирка.