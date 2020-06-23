В Алтайском крае ужесточат правила сбора пожертвований

С 5 октября 2020 года в Алтайском крае ужесточится порядок сбора пожертвований, сообщает пресс-служба АКЗС.

Изменение в закон о благотворительной деятельности депутаты краевого парламента внесут 26 июня. На данный момент в нормативном акте нет правил сбора денег, и их можно собирать в любые ящики, не отчитываясь за полученные средства.

После поправок НКО обяжут подписывать цель сбора, название и адрес организации, заключать договоры на размещение урн с владельцами помещения, а собранные средства зачислять на счет организации в течение трех рабочих дней после изъятия.

Кроме того, фондам запретят размещать на ящиках терминалы для расчета по карте, а организации должны будут оформлять положения по сбору и отчитываться об итогах на своих интернет-ресурсах.