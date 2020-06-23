В Алтайском крае два брата избили и утопили знакомого в озере

Двум родным братьям 31-го и 22-х лет вынесен приговор по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Мужчины жестоко расправились со своим знакомым.

По версии следствия, на берегу озера в одном из сел Тальменского района они встретили местного жителя. После словесной ссоры братья жестоко избили оппонента. После этого они перенесли мужчину к озеру, бросили в воду и силой стали удерживать его, придавив ногами и перекрыв доступ кислорода. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Суд назначил им наказание от 15 до 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, пишет региональный СК.