Мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места происшествия в Барнауле

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что на улице Малахова мотоциклист сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел у дома номер 79А. "Неустановленным мотоциклом, под управлением неустановленного мотоциклиста, который оставил место происшествия" был совершен наезд на девочку 2011 года рождения.

В совершении данного правонарушения подозревается и разыскивается мотоцикл темного цвета, иностранного производства, пишут в соцсетях.

Тех, кто может обладать информацией о нарушителе, просят сообщать по телефону. ГИБДД: 393-605, 393-554 (группа розыска), 391-090, 393-555 (дежурная часть).