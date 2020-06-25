Многодетная мать из Барнаула смогла вернуть незаконно проданную банком квартиру

Многодетная мать Юлия Батова смогла через суд отстоять ипотечную квартиру, которую банк хотел отобрать из-за просроченной ипотеки размером 120 тысяч рублей. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Напомним, что мать четверых детей купила в 2013 году в Барнауле трехкомнатную квартиру стоимостью более двух миллионов рублей, из которых около 120 тысяч рублей взяла в ипотеку у банка. Батова регулярно платила взносы, однако после допустила просрочку из-за финансовых проблем.
В результате в декабре 2018 года банк продал жилье за долги, а женщина узнала об этом только из записки, оставленной в двери новым собственником.
В июне 2019 года краевая коллегия признала факт реализации имущества незаконным. Адвокатам удалось доказать, что недвижимость продали в нарушение законодательства – размер долга не превышал 5% от стоимости квартиры, а следовательно, перепродавать ее было нельзя.
По словам правозащитников, на момент продажи размер просроченной задолженности составлял 13 тысяч рублей.
После начался процесс оспаривания купли-продажи, в итоге Индустриальный районный суд наконец вынес решение в пользу Батовой.
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