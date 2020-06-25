Упавшее дерево убило рабочего в алтайском лесничестве

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По версии следствия, утром 21 июня 2020 года два местных жителя заготавливали древесину на территории лесничества в Новичихинском районе Алтайского края. 56-летний подозреваемый, произвел спиливание дерева, которое упало на находившегося недалеко от него потерпевшего. В результате 47-летний мужчина скончался по пути следования до медицинского учреждения от множественных травм головы.
Следователи проводят сбор доказательств. Расследование дела продолжается.
Комментарии
Мало того, что деревья уничтожили, так и не знают как это делается.