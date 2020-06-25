Журналист заявил, что смог проголосовать дважды, а ЦИК назвал это провокацией

Журналист "Дождя" Павел Лобков смог дважды поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Сначала он проголосовал на участке, а потом онлайн.
В Мосгоризбиркоме знают о том, что Лобкову удалось проголосовать дважды, по словам замглавы Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, аналогичная ситуация произошла еще на одном участке. Также о возможности голосовать дважды сообщал и эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг, пишет "Медуза".
"Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать", — прокомментировала ситуацию председатель ЦИК Элла Памфилова.
Зампред ЦИК Николай Булаев в свою очередь сказал, что подобное стало возможным потому что "кто-то не выполняет свои обязанности", пишет "Интерфакс".
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