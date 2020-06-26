По распоряжению мэра. Барнаульский водоканал проверяет водоснабжение Сибирской долины

Фото: barnaul.org
Специалисты Барнаульского водоканала по поручению мэра города Вячеслава Франка приступили к обследованию водопроводных сетей микрорайона Сибирская долина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В частности, сотрудники компании проводят обследование колодцев и проверяют запорную арматуру для наладки гидравлических режимов.
По результатам мероприятия разработают рекомендации по улучшению водоснабжения. Жителям подвозят воду. Место и время согласовано с ТОС.
Ранее amic.ru писал, что жители микрорайона в знак протеста блокировали автодорогу. Они недовольны перебоями в водоснабжении.
С населением встретился мэр Барнаула Вячеслав Франк. Правоохранители инициировали доследственную проверку.
Что именно вызывает недовольство населения и как обстоят дела с водоснабжением на самом деле, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
Раньше была такая рубрика:"Газета выступила,что сделано?"
Наше время.Амик выпустил заметку.Мэр:"А в чём,собственно,дело?"Водоканал:"А что случилось?"
Хочу похвалить Водоканал. Недавно написал жалобу в Водоканал, что колодец открыт возле дороги. Устранили через день. Не ожидал такой оперативности.
второй день в новостях - одна сибирская долина.
ключевое слово Боливар и его хозяева ...
С ними поступили некрасиво, они решили, что тоже могут поступить некрасиво.
Щас водоканал сделает за ту же воду по 89 рублей, и всем станет хорошо