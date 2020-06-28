Автомобилист крутил "пятаки" и вылетел в реку под Барнаулом

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло на реке Ляпихе вечером в субботу, 27 июня, сообщают в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, водитель крутил "пятаки" и не удержал авто. Также уточняется, что автомобилист выплыл, а затем при помощи "Газели" за два часа вытащили и саму машину.
Как ранее сообщал amic.ru, ночью 25 июня недалеко от Барнаула два человека погибли в результате ДТП с участием мотоцикла. Как рассказал знакомый погибших, байкер двигался со скоростью 250 км/ч и в один момент не вошел в поворот. Оба мужчины скончались на месте.
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