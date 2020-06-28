Нападение на Собчак в монастыре прокомментировали в епархии

Представитель Екатеринбургской епархии ответил на запрос РИА "Новости" прокомментировать ситуацию с нападением на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре.
Представитель РПЦ заявил, что "с первого дня" в епархии просили журналистов "не нагнетать ситуацию".
Он уточнил, что разбираться в случившемся должны правоохранительные органы и попросил сотрудников СМИ воздержаться от посещения монастыря.
Как ранее писал amic.ru, Ксения Собчак написала о нападении на ее съемочную группу в своем Telegram-канале. Теперь она намерена отстаивать свои права в судебном порядке.
Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что схиигумен Сергий, которого отстранили от служб за отрицание коронавируса, силой захватил Среднеуральский женский монастырь. Охраняют обитель казаки – сторонники священнослужителя, утверждают журналисты.
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