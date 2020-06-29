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Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края заявился на довыборы в Заксобрание

, ИА "Амител"
Андрей Крылов решил идти самовыдвиженцем
Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Первый кандидат, претендующий на депутатское кресло в Алтайском Заксобрании, подал документы в избирательную комиссию. Речь идет о самовыдвиженце Андрее Крылове, который стал известен широкой публике два года назад, благодаря участию в выборах губернатора Алтайского края.

Документы Крылов отнес в окружную избирательную комиссию в конце прошлой недели. Теперь ему предстоит собрать подписи избирателей, чтобы иметь шансы быть зарегистрированным. Как минимум Крылов должен предоставить 1805 "автографов" от электората, максимум — 1985. Комиссия обязана проверить 903 подписи. Если брак не будет превышать 10%, кандидата зарегистрируют для участия в выборах.

"Сегодня я подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания по 26 избирательному округу (Октябрьский район Барнаула). Мы это сделали первыми, как всегда удивив окружную избирательную комиссию, которая не была готова к подобному развитию событий. И печати не оказалось на месте, и председатель комиссии срочно исчез куда-то… В результате этот процесс занял у нас весь день. Впрочем, это неудивительно для нашего многострадального края и его "независимой избираемости" слуг народа", — прокомментировал Крылов.

Пока фаворитом довыборов по округу № 26 считается победитель праймериз "Единой России" гендиректор ООО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков.

53-летний Андрей Крылов известен тем, что баллотировался на выборах губернатора Алтайского края в 2018 году, но проиграл Виктору Томенко. Долго оспаривал свой проигрыш в суде, но безрезультатно. До осени прошлого года был руководителем регионального отделения "Партия Роста", после чего со скандалом покинул свой пост. В 2019 году не сумел справиться со сбором подписей на довыборах в Барнаульскую гордуму. В результате до выборов допущен не был.

В декабре прошлого года Крылов выдвинул свою кандидатуру на должность главы Барнаула. Свою предвыборную программу обозначил как "Умный город". На финальном заседании гордумы, где депутаты выбирали градоначальника, предпочел взять самоотвод.

Последний громкий инфоповод, связанный с Андреем Крыловым, активно освещался СМИ несколько недель назад. Тогда несостоявшийся губернатор подал судебный иск против ограничительного указа действующего главы региона Виктора Томенко. Документ был принят в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

29.06.2020 12:46
- гость -

Он на томенку в суд подавал?

29.06.2020 13:05
технарь

Чего?! Ещё напишите что Томенко в напряженной борьбе выиграл у Крылова. Сколько там за него проголосовало? Тысяча, полторы тысячи, и те наверное квадратиком ошиблись.

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