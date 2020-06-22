Алтайские единороссы назвали победителей праймериз

Счетные комиссии подвели первые итоги предварительного голосования "Единой России", проходившего в Алтайском крае с 18 по 21 июня. Результаты оказались довольно предсказуемы.

Праймериз прошли на территориях трех одномандатных избирательных округов АКЗС – в Барнауле (округ № 26), Бийске (№ 31), а также Краснощековском, Курьинском, Чарышском и Шипуновском районах (№ 12). В голосовании приняли участие 119 выборщиков, которые с помощью рейтингового голосования из 15 участников определили трех представителей партии на предстоящие осенние выборы.

Как рассказал секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко, в одномандатном избирательном округе № 12 наибольшее число голосов (56 из 65) набрал председатель "ЧарышАгроПродукт" Максим Кочев. В округе № 26 победителем предварительного голосования стал гендиректор ООО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков, получивший 16 голосов выборщиков из 25, в округе № 31 за гендиректора ООО "Специалист" Григория Бахтина свои голоса отдали 25 выборщиков из 31.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько добавил, что помимо кандидатов в АКЗС, в эти дни партийцы в местных отделениях определились с кандидатами на выборы депутатов органов местного самоуправления. Всего в ЕДГ будет разыграно 400 мандатов. Наиболее масштабные выборы депутатов состоятся в Славгороде и в ЗАТО Сибирский. На данный момент счетные комиссии подводят итоги голосования, сказано на сайте реготделения ЕР.