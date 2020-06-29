Город под городом. Как идет ремонт сетей на пересечении Молодежной и Красноармейского

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
В Барнауле продолжается ремонт тепловых сетей на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. Как уже сообщал amic.ru, работы на этом участке стартовали 24 июня. Ремонт продлится до 15 июля. В этот период на перекрестке будут попеременно закрывать полосы для движения автомобилей.
Напомним, ранее стало известно, что "Сибирская генерирующая компания" потратит на ремонтную и инвестиционную программу 2020 года в Барнауле более 2,8 млрд рублей, из них на тепловые сети – около 1,3 млрд рублей.
Комментарии
Так обещали же 6 июля уже подать горяченькую водицу в этой округе! На полторы недели народ .... ли? Это еще полторы недели платить за перерасход газа и энергии за согревания водички? А потом еще и теплосетям по увеличенным тарифам...
днем работайте, а не ночью. всю ночь сегодня болгаркой работали. достали