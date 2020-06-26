Пятница, 26 Июнь, 13:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,47
€ 78,06
29°

613994 +0
Обь
316см +45


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

"Поддерживать будет некого". Алтайские строители о грядущих массовых банкротствах

, ИА "Амител"
Последствия пандемии и кризиса строители Алтайского края ощутят через несколько лет
Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Кризис 2020 года затронул каждую строительную компанию Алтайского края, однако большинство льгот, принятых правительством страны для спасения отрасли, региональным девелоперам недоступны. Об этом говорили 25 июня на круглом столе, посвященном работе строительного комплекса Алтайского края в условиях пандемии. Застройщики региона отмечают: если не поддержать отрасль сейчас, в будущем это может привести к массовым банкротствам компаний.

Помощь не для всех

Чтобы смягчить влияние пандемии и кризиса на стройкомплекс, с которым взаимосвязаны сотни других отраслей (производство отделочных материалов, сантехники, окон, дверей и т.д.) правительство страны приняло антикризисную программу. 

Для системообразующих предприятий, которые оказывают "существенное влияние на развитие региона", в документе предусмотрены дополнительные льготы: субсидирование расходов на строительство объектов социально-транспортной инфраструктуры, процентной ставки по кредитам, государственные гарантии на займы, предоставление отсрочки по уплате налогов.

В перечень системообразующих предприятий России попали 76 строительных компаний. Однако алтайских застройщиков в нем нет, отмечает президент ассоциации СРО "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

"В Алтайском крае есть свой список системообразующих предприятий. И в нем – лишь одна строительная компания. Однако и она не может получить предоставляемые государством меры поддержки: на уровне субъекта они не приняты", – отмечает она.

В рамках антикризисных мер правительство страны автоматически продлило разрешения на трудовую деятельность иностранным работникам до конца года. Но въехать в Россию мигранты не могут, из-за чего на стройплощадках не хватает рабочей силы. На такую проблему барнаульские застройщики пожаловались amic.ru еще в мае. По их словам, сотрудники, у которых в марте закончился срок вахты, уехали на родину, а сменявшие их работники не смогли приехать из-за закрытых границ. На обучение новых уходят месяцы. 

"Это негативно отражается на строительной отрасли, особенно в летнее время, когда значительную долю отделочных работ и работ по благоустройству выполняли представители ближнего зарубежья", – отметила Герасимович.

Другая проблема, с которой столкнулись алтайские застройщики, – недоступность кредитов под 5,5% годовых. Программа по субсидированию процентных ставок распространяется на застройщиков, которые оформили займы до 1 мая 2020 года. То есть если компания взяла в банке кредит на строительство жилья под 15% годовых, теперь процент снизили до 5,5%. Недополученную прибыль банкам компенсирует государство. Однако пока алтайские банки, по словам Зинаиды Герасимович, отказывают девелоперам.

"Ни один застройщик Алтайского края не смог воспользоваться этой мерой. По условиям программы, ставку снизят только после обращения банка в "Дом.РФ". Но ни один банк не подал заявку по Алтайскому краю", – говорит Зинаида Герасимович.

Она уверена: многие застройщики не могут взять кредиты под 5,5% и займы на пополнение оборотных средств из-за завышенных требований к заемщику. Так, у девелопера не должно быть просрочек по выплатам займов, переносов срока ввода домов в эксплуатацию, а также сокращений штата с начала года.

"Иногда человек может уволиться по собственному желанию, или заканчивается срок действия его трудового договора. Да он вообще может быть уволен из-за нарушений. Но это во внимание не берут", – говорит Зинаида Герасимович.

Для тех, кто "жирует"

Сейчас алтайские компании, по словам участников круглого стола, активно используют лишь отсрочки по налогам и страховым взносам. Всеми остальными мерами поддержки могут воспользоваться преимущественно федеральные гиганты стройиндустрии: пока только они отвечают всем требованиям введенных правительством программ и льгот.

"Поддержку получают крупные компании, а до "бедных" алтайских строителей эти меры не доходят. Нам нужно стучаться во все двери, чтобы обратили внимание на регионы, где цены на жилье и маржинальность низкие. Нужно их поддерживать, а не тех, кто жирует, – уверен председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев согласился: работа по предоставлению застройщикам правительственных льгот осуществляется недостаточно эффективно. И правительство региона готово помочь в решении этой проблемы.

"Давайте будем взаимодействовать с банками по вопросам льготных кредитов, если есть возможность – выходить на федеральное правительство и Центробанк, будем решать. Я хочу, чтобы наши застройщики могли снизить процентную ставку по кредитам, пока такая возможность есть. Но пока мы не дорабатываем. Давайте разбираться, включаться, писать заявления. Мы (правительство края, – прим. ред.) можем стать площадкой для решения этого вопроса", – говорит министр строительства.

Однако, по словам Зинаиды Герасимович, чтобы застройщики могли стабильно работать и быть уверенными в будущем, отрасль необходимо включить в перечень особо пострадавших от пандемии и ввести дополнительные меры поддержки. Иначе, по ее словам, к показателям 2019 года стройкомплекс вернется в 2024-м, а многие компании заморозят начатые и планируемые проекты.

"Нужно поэтажное раскрытие эскроу-счетов*, снижение НДС с 20% до 18%, снижение страховых взносов с 30% до 15%, продление сроков договоров аренды земельных участков. Предоставление регионам субсидий на выкуп строящегося жилья для реализаций программ социального найма", – считает она. 

Алтайские девелоперы уверены: строительный комплекс региона инертен, пассивен, все экономические и социальные изменения "докатываются" до него с большим опозданием, и в кризис застройщики шагнут лишь через несколько месяцев. Именно поэтому доступные меры поддержки компаниям нужны сейчас, а не когда большинство строителей, по словам Зинаиды Герасимович, "работать не смогут и поддерживать будет некого".

*Справка
Сейчас средства дольщиков со счетов эскроу застройщик может получить только после ввода новостройки в эксплуатацию. Схема поэтапного раскрытия предполагает частичное перечисление средств компании по мере завершения определенных этапов строительства жилого дома.


Комментарии

26.06.2020 10:40
Гость

Большая пятерка всем известных застройщиков Барнаула все равно пройдёт через все тернии, поколбасит их конечно ближайшие годы, но станут в итоге только сильнее и богаче. Остальным уже сейчас нужно думать, как красиво с минимальными потерями уйти с рынка, может слиться с крупным застройщиком или войти в стратегическое партнёрство. Бездействие сейчас только усугубляет ситуацию, шансы остаться на рынке на прежних условиях у мелких компаний нет от слова совсем

26.06.2020 10:54
гость

"Поддерживать будет некого"

И без пандемии те, кто заламывал цены, банкротился. Это закон. Если предложение не соответствует спросу, с рынка придется уйти.

26.06.2020 11:01
- гость -

где деньги Зин?

26.06.2020 11:02
- гость -

Будем покупать квартиры в Москве или МО. В Барнауле всё равно перспектив мало.

26.06.2020 11:30
- гость -

А что это наши строители так всполошились из-за мигрантов! В городе своих Барнаульцев хватает, которые сей час успешно устраиваются к ним на работу.
А ежели им гасторбайтеры нужны, то пусть загибаются.

26.06.2020 11:32
- гость -

и не надо никого поддерживать, настроили свои скворечники на 20 лет вперед, если только сносить и нормальное жилье строить

26.06.2020 11:41
- гость -

26.06.2020 11:02
- гость -

Селяне-то прибывают. Для них Барнаул - вполне себе перспектива

26.06.2020 12:11
Гость

А что у нас все получают обещанную помощь??? То, что прокукарекали в Москве , так и осталось в Москве, до нас никакой реальной поддержки не поступило. Кто-то вообще смог получить отсрочки по налогам??

26.06.2020 12:24
гость

Кто то обжаловал в суд отказ от отсрочки от налогов?

26.06.2020 12:28
- гость -

Меньше скворечников - меньше селян в Барнауле. Пусть застройщики банкротятся.

26.06.2020 12:42
- гость -

веду бухгалтерию у чувака, который поставляет на стройки материал. По сравнению с прошлым годом +30% прибыль. Даже в апреле-мае рост, несмотря на все происходящее.. Вот и думайте, кто кому в уши вкручивает, пытаясь под шумок в бюджет ручонку запустить.

26.06.2020 12:44
гость

Строителям отсрочка по налогам не полагается, потому что они не относятся к отраслям, пострадавшим от пандемии. Строители не были на самоизоляции, кроме недели в конце марта.Остальное время работали, по указу президента и губернатора. Как было по факту, за всех сказать не могу. Сроки исполнения гос.контрактов не продлили. Поставщики материалов были на самоизоляции, но это никого не интересует. Контракт должен быть исполнен в срок, иначе штрафы и занесение в список недобросовестных подрядчиков. Получается, что строители пострадали от пандемии. Еще как пострадали.

26.06.2020 12:46
- гость -

Для алтайского захолустья помощи нет, а вот для компаний в офшорах да работающих на иностранцев Есть. Очень интересный подход . Куда смотрит Томенко?

26.06.2020 13:03
- гость -

Какие минусы в этом? То что может быть отодвинется, хотя бы на какое-то время, застройка до Аэропорта без дорог и инфраструктуры? Или квартальные застройки возле Гэлакси? Дак это не минус.

26.06.2020 13:04
- гость -

Просит поддержки у государства председатель союза строителей Алтайского края Мишустин Александр. Теперь точно отказать не смогут)

26.06.2020 13:18
- гость -

26.06.2020 12:44
гость
Строителям отсрочка по налогам не полагается, потому что они не относятся к отраслям, пострадавшим от пандемии. Строители не были на самоизоляции, кроме недели в конце марта.Остальное время работали, по указу президента и губернатора.
----------------------------
Какой указ Президента? В Москве строителям разрешили работать только в мае. По указу Собянина. Наши строители, как информировали СМИ, слёзно просили Томенко разрешить им работать после 5 апреля, невзирая на пандэмию и возможность рабочих заражаться ковидом и болеть. Томенко охотно шел на просьбы владельцев бизнеса, сидящих в бункерах, открывать всё и вся. Даже Путин тут ни при чём.
А теперь строители жалуются, что не попали в число пострадавших! Вы же сами скребли на свой хребет!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
13:43
По распоряжению мэра. Барнаульский водоканал проверяет водоснабжение Сибирской долины 0
13:31
Клиент придет сам. Что такое email-маркетинг и как он работает 0
13:15
"У нас все про деньги и из-за денег". Шубенков о циничности, счастье и бокале вина 0
13:07
Седина в бороду. 71-летний ревнивец убил возлюбленную кочергой, совком и ножом 3
12:56
Депутаты Госдумы от Алтайского края голосуют за поправки в Конституцию 5
12:43
Алтайские спасатели за сутки потушили 47 пожаров 0
12:30
Врач рассказал о состоянии добровольцев, на которых испытывают вакцину от коронавируса 2
12:15
Алтайский край получил дополнительно от Мишустина 468 миллионов на дороги 2
12:13
Порошенко рассказал об "уникальном шансе" вернуть Крым 1
11:58
Виктор Томенко призвал поддержать алтайские города на голосовании 7
11:45
Еще 20 км Чуйского тракта станут четырехполосными 1
11:32
От 1,5 тыс. рублей за бутылку. Эксперты предрекают рост цен на вино в России 7
11:19
Барнаулец пытался убить знакомого на автобусной остановке 0
11:06
Водители УАЗов погибли в Горном Алтае 0
10:55
Власти Бийска хотят застроить зеленую зону в Заречье 2
10:42
Без бань и уличных туалетов. Как будут работать алтайские турбазы 5
10:30
В Барнауле добровольцы закрасили рекламу наркотиков 3
10:19
ВОЗ заявила о новом всплеске COVID-19 в Европе 10
10:07
"Поддерживать будет некого". Алтайские строители о грядущих массовых банкротствах 16
09:54
Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу 26
09:43
Спикер алтайского Заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором 12
09:37
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу с 1 июля 12
09:23
Синоптики дали прогноз погоды на июль 6
09:11
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о сердечном приступе у актера 12
09:00
Алтайский край подключился к голосованию за поправки в Конституцию 10
08:48
Кому положена компенсация расходов за воду в Барнауле и как ее получить. Инфографика 0
08:41
12 детей заразились коронавирусом в Горном Алтае за прошедшие сутки 0
08:34
В Сибири появилось уникальное мороженое со вкусом гречки 5
08:26
Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала 11
08:17
Жители Алтая могут проголосовать за почетное звание для своих городов и выиграть приз 10
08:03
Дерево из керамики. Где купить уникальную плитку в Барнауле со скидкой до 30% 0
07:56
Как платить за свет, если уехал на дачу. Задай вопрос гендиректору БГЭС
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
07:46
Назван первый признак сахарного диабета 3
07:31
Екатерина Варнава произвела фурор в соцсетях своим фото в платье-сетке 12
07:16
"Если надо, мы плашмя на трассу ляжем". Кто вернет воду жителям Сибирской долины? 21
07:01
Кремль запланировал новое обращение Путина к россиянам 12
06:47
#НашВыбор22. В Алтайском крае вновь пройдет фотоконкурс на тему выборов 0
06:32
Специалист объяснила смертельную опасность сливочного масла 7
06:15
Алтайский перинатальный центр "Дар" возобновляет плановую работу отделений 0
06:02
Затишье перед бурей. О погоде в Алтайском крае 26 июня 1
23:46
Такой день. Голосование по поправкам и дети, которые купаются в фонтанах 0
23:33
В Алтайском крае компания по вывозу отходов получила штраф в 350 тысяч рублей 0
23:09
В Змеиногорске начали работу по ремонту грунтовых дорог 0
22:56
Путин заявил о недопустимости "накрутки" на голосовании по поправкам в Конституцию 4
22:27
Двое жителей Алтайского края ограбили водителя такси и угнали автомобиль 0
22:06
Лукашенко обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в выборы президента Белоруссии 3
21:47
До конца лета в пригороде Барнаула реализуют шесть инициатив местных жителей 0
21:28
В Минкульте рассказали, когда российские кинотеатры возобновят работу 0
21:12
В Алтайском крае начали расширение Чуйского тракта 0
20:57
В деревне под Санкт-Петербургом в кастрюле утонул семимесячный ребенок 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.