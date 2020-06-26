"Поддерживать будет некого". Алтайские строители о грядущих массовых банкротствах

Кризис 2020 года затронул каждую строительную компанию Алтайского края, однако большинство льгот, принятых правительством страны для спасения отрасли, региональным девелоперам недоступны. Об этом говорили 25 июня на круглом столе, посвященном работе строительного комплекса Алтайского края в условиях пандемии. Застройщики региона отмечают: если не поддержать отрасль сейчас, в будущем это может привести к массовым банкротствам компаний.

Помощь не для всех

Чтобы смягчить влияние пандемии и кризиса на стройкомплекс, с которым взаимосвязаны сотни других отраслей (производство отделочных материалов, сантехники, окон, дверей и т.д.) правительство страны приняло антикризисную программу.

Для системообразующих предприятий, которые оказывают "существенное влияние на развитие региона", в документе предусмотрены дополнительные льготы: субсидирование расходов на строительство объектов социально-транспортной инфраструктуры, процентной ставки по кредитам, государственные гарантии на займы, предоставление отсрочки по уплате налогов.

В перечень системообразующих предприятий России попали 76 строительных компаний. Однако алтайских застройщиков в нем нет, отмечает президент ассоциации СРО "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

"В Алтайском крае есть свой список системообразующих предприятий. И в нем – лишь одна строительная компания. Однако и она не может получить предоставляемые государством меры поддержки: на уровне субъекта они не приняты", – отмечает она.

В рамках антикризисных мер правительство страны автоматически продлило разрешения на трудовую деятельность иностранным работникам до конца года. Но въехать в Россию мигранты не могут, из-за чего на стройплощадках не хватает рабочей силы. На такую проблему барнаульские застройщики пожаловались amic.ru еще в мае. По их словам, сотрудники, у которых в марте закончился срок вахты, уехали на родину, а сменявшие их работники не смогли приехать из-за закрытых границ. На обучение новых уходят месяцы.

"Это негативно отражается на строительной отрасли, особенно в летнее время, когда значительную долю отделочных работ и работ по благоустройству выполняли представители ближнего зарубежья", – отметила Герасимович.

Другая проблема, с которой столкнулись алтайские застройщики, – недоступность кредитов под 5,5% годовых. Программа по субсидированию процентных ставок распространяется на застройщиков, которые оформили займы до 1 мая 2020 года. То есть если компания взяла в банке кредит на строительство жилья под 15% годовых, теперь процент снизили до 5,5%. Недополученную прибыль банкам компенсирует государство. Однако пока алтайские банки, по словам Зинаиды Герасимович, отказывают девелоперам.

"Ни один застройщик Алтайского края не смог воспользоваться этой мерой. По условиям программы, ставку снизят только после обращения банка в "Дом.РФ". Но ни один банк не подал заявку по Алтайскому краю", – говорит Зинаида Герасимович.

Она уверена: многие застройщики не могут взять кредиты под 5,5% и займы на пополнение оборотных средств из-за завышенных требований к заемщику. Так, у девелопера не должно быть просрочек по выплатам займов, переносов срока ввода домов в эксплуатацию, а также сокращений штата с начала года.

"Иногда человек может уволиться по собственному желанию, или заканчивается срок действия его трудового договора. Да он вообще может быть уволен из-за нарушений. Но это во внимание не берут", – говорит Зинаида Герасимович.

Для тех, кто "жирует"

Сейчас алтайские компании, по словам участников круглого стола, активно используют лишь отсрочки по налогам и страховым взносам. Всеми остальными мерами поддержки могут воспользоваться преимущественно федеральные гиганты стройиндустрии: пока только они отвечают всем требованиям введенных правительством программ и льгот.

"Поддержку получают крупные компании, а до "бедных" алтайских строителей эти меры не доходят. Нам нужно стучаться во все двери, чтобы обратили внимание на регионы, где цены на жилье и маржинальность низкие. Нужно их поддерживать, а не тех, кто жирует, – уверен председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев согласился: работа по предоставлению застройщикам правительственных льгот осуществляется недостаточно эффективно. И правительство региона готово помочь в решении этой проблемы.

"Давайте будем взаимодействовать с банками по вопросам льготных кредитов, если есть возможность – выходить на федеральное правительство и Центробанк, будем решать. Я хочу, чтобы наши застройщики могли снизить процентную ставку по кредитам, пока такая возможность есть. Но пока мы не дорабатываем. Давайте разбираться, включаться, писать заявления. Мы (правительство края, – прим. ред.) можем стать площадкой для решения этого вопроса", – говорит министр строительства.

Однако, по словам Зинаиды Герасимович, чтобы застройщики могли стабильно работать и быть уверенными в будущем, отрасль необходимо включить в перечень особо пострадавших от пандемии и ввести дополнительные меры поддержки. Иначе, по ее словам, к показателям 2019 года стройкомплекс вернется в 2024-м, а многие компании заморозят начатые и планируемые проекты.

"Нужно поэтажное раскрытие эскроу-счетов*, снижение НДС с 20% до 18%, снижение страховых взносов с 30% до 15%, продление сроков договоров аренды земельных участков. Предоставление регионам субсидий на выкуп строящегося жилья для реализаций программ социального найма", – считает она.

Алтайские девелоперы уверены: строительный комплекс региона инертен, пассивен, все экономические и социальные изменения "докатываются" до него с большим опозданием, и в кризис застройщики шагнут лишь через несколько месяцев. Именно поэтому доступные меры поддержки компаниям нужны сейчас, а не когда большинство строителей, по словам Зинаиды Герасимович, "работать не смогут и поддерживать будет некого".

*Справка

Сейчас средства дольщиков со счетов эскроу застройщик может получить только после ввода новостройки в эксплуатацию. Схема поэтапного раскрытия предполагает частичное перечисление средств компании по мере завершения определенных этапов строительства жилого дома.