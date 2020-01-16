Участок под элитную застройку продают в центре Барнаула за 180 млн рублей

Фото: Avito.ru

Участок площадью 90 соток под элитную жилую застройку продают в старом центре Барнаула. Он находится на ул. Пролетарской, между пр. Ленина и пр. Социалистическим, рядом с элитным домом "Три богатыря".

Сейчас на участке находятся семь частных домов и несколько нежилых строений. Продавец уверяет, что инвестор может выкупить их: у всех собственников уже подготовлены документы к продаже. На объединенном участке покупатель может построить коммерческий объект или элитный жилой комплекс. Стоимость одной сотки составляет 2 млн рублей, а всего участка – 180 млн рублей.

Участки-конкуренты

Этот участок один из самых дорогих в Барнауле. В центральной части города, по данным Avito.ru, сейчас продают лишь несколько территорий по схожей цене.

На ул. Гоголя, 52, продают землю площадью 71 сотка за 120 млн рублей. По документам территория предназначена для строительства многоквартирных домов высотой девять и более этажей. За нее просят 120 млн рублей. В 2018 году этот участок, где располагалось здание старой мебельной фабрики, купила компания "Сибирия". Здесь она планировала построить элитный 6-9-этажный дом.

Также на продажу выставлен и другой участок "Сибирии". Речь идет о территории площадью 1,5 гектара на ул. Промышленной, 6.

"Разработан проект, имеется ГПЗУ, получено положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство многоквартирного дома площадью 35 тыс. кв.м", – сказано в объявлении. Территорию продают за 220 млн рублей.

Директор строительной компании "Сибирия" Майя Тецлова сообщила amic.ru, что не располагает информацией о продаже участков.

"У нас есть планы по строительству жилого комплекса на ул. Гоголя, 52, мы уже отдали документы в проектный институт. На ул. Промышленная, 6, у нас есть разрешение на строительство и готовый проект", – отметила она.