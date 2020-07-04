Темное грозовое небо и долгожданный дождь в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Днем 4 июля барнаульцы наблюдают темное небо с грозовыми тучами и долгожданный дождь. Кто-то укрылся от падающей с неба воды под деревьями в арках домов, другие же радостно (а иногда не очень) спешили по своим делам.
Фотокорреспондент amic.ru не упустил возможности поделиться красивыми снимками и для этого прогулялся по краевой столице.
Ранее amic.ru писал, что жители Сибири полились снимками "кровавого" солнца. Такой оттенок ему придал смог, стоявший из-за лесных пожаров.
А в конце июня горожане могли наблюдать необычайно красивый закат. Фотокорреспондент не пропустил и его.
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