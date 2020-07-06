Алтайскому краю в июле не выделили деньги на ковидные выплаты медикам

Алтайский край не вошел в число получателей федеральных средств по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Соответствующий документ 2 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно тексту постановления, на софинансирование таких выплат в российские регионы направят свыше 7,5 млрд рублей. Из них свыше 6 млн рублей получит Республика Алтай.
Ранее amic.ru писал, что Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом.
Глава государства обратил внимание, что он назвал конкретные цифры выплат для врачей, медперсонала и экипажей скорой помощи. И эти надбавки должны были начисляться за сам факт работы с пациентами, а не за отработанные часы и минуты.
О дополнительных выплатах медикам Путин объявил еще в начале апреля. Для врачей, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тысяч, а для младшего медперсонала и водителей – 25 тысяч.
Прокуроры в Сибирском федеральном округе активно следят за осуществлением выплат медикам и другим работникам, оказывающим медпомощь пациентам с выявленным коронавирусом.
Всего в результате прокурорского вмешательства по данным на начало июня защищены права более шести тысяч медицинских работников Сибири и предоставлены выплаты на сумму свыше 300 миллионов рублей.
Помимо медиков из Алтайского края, помощь получили сотрудники лечебных учреждений Республики Хакасия, Омской области и Красноярского края.
Комментарии
Офигеть! И что наш губернатор купив большую биту уже едет в аэропорт на рейс Барнаул-Москва для срочной беседы с господином Мишустиным?
Барнаул не стал городом трудовой славы, на выплаты медикам не попал.
У нас власти города работают или штаны протирают?
это изза скандала Попова С ДЦАК
точно
И это с ежедневным приростом более 120 человек? Может докладывают что заболевших нет и вирус побежден?
болгары?
Врачи бедалаги ,там где лечат вирусных больных доктора просто реально солдаты на фронте. Чёт в стране одно враньё из кремля.
Барнаул не стал городом трудовой славы
Более сытым от этого никто не стал бы. А вот медиков зря обделили! Сколько теперь из них задумается о переезде в другой регион?
А что вы хотели? Зря чиновники московские летают на вертолётах потгоргому и стреляют краснокнижных баранов с оптики? Запросто так себе понастроили дач?
Так на скорой "ковида нет". Только сотрудники на больничный уходят. Начальство говорит "сами виноваты, заразились в магазине, транспорте." Последний раз мазки брали в мае месяце. И администрации ССМП все с рук сходит.
Всё, можно расходится...
Опять шлейф тянется к министру Попову....Даже не знаю, за действия или бездействия. Печально что у Омерики не хватило денег на петицию для снятия его с должности. Может кто хоть скажет что хорошего он сделал?
Не заплатили, ну и ладно. Подачки не нужны.
6.07.2020 15:44
- гость -
А работникам ДЦАК, по которым недоплата и конфликт были, ДО СИХ ПОР НИЧЕГО НЕ ВЫПЛАТИЛИ. Сегодня спрашивал у одного из них.