Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК.

Глава государства обратил внимание, что он назвал конкретные цифры выплат для врачей, медперсонала и экипажей скорой помощи. И эти надбавки должны были начисляться за сам факт работы с пациентами, а не за отработанные часы и минуты.

"Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет", – сказал президент.

Российский лидер пообещал подробно обсудить вопрос о выплатах работающим зараженными COVID-19 медикам на следующей неделе.

"В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения – как выполнено это поручение", – заявил глава государства.

Как сообщал amic.ru, 8 апреля Владимир Путин поручил предоставить дополнительные выплаты медикам. Для врачей, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тысяч, а для младшего медперсонала и водителей – 25 тысяч.