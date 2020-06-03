Прокуратура помогла получить деньги медикам ковидных госпиталей Алтайского края

Прокуратура защитила права алтайских медиков, у которых возникли проблемы с получением стимулирующих выплат, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"В Алтайском крае защищены права медсестер и младшего медицинского персонала, которым неверно определен размер стимулирующих надбавок либо не произведена их выплата", — рассказали в ведомстве.

При этом в Генпрокуратуре не уточняют, о сотрудниках каких конкретно медучреждений идет речь.

В ведомстве также отметили, что прокуроры в Сибирском федеральном округе активно следят за осуществлением выплат медикам и другим работникам, оказывающим медпомощь пациентам с выявленным коронавирусом.

Всего в результате прокурорского вмешательства защищены права более шести тысяч медицинских работников Сибири и предоставлены выплаты на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Помимо медиков из Алтайского края, помощь получили сотрудники лечебных учреждений Республики Хакасия, Омской области и Красноярского края.