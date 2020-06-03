Прокуратура помогла получить деньги медикам ковидных госпиталей Алтайского края

Прокуратура защитила права алтайских медиков, у которых возникли проблемы с получением стимулирующих выплат, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В Алтайском крае защищены права медсестер и младшего медицинского персонала, которым неверно определен размер стимулирующих надбавок либо не произведена их выплата", — рассказали в ведомстве.
При этом в Генпрокуратуре не уточняют, о сотрудниках каких конкретно медучреждений идет речь.
В ведомстве также отметили, что прокуроры в Сибирском федеральном округе активно следят за осуществлением выплат медикам и другим работникам, оказывающим медпомощь пациентам с выявленным коронавирусом.
Всего в результате прокурорского вмешательства защищены права более шести тысяч медицинских работников Сибири и предоставлены выплаты на сумму свыше 300 миллионов рублей.
Помимо медиков из Алтайского края, помощь получили сотрудники лечебных учреждений Республики Хакасия, Омской области и Красноярского края.
Комментарии
При этом в Генпрокуратуре не уточняют, о сотрудниках каких конкретно медучреждений идет речь.
Вот и вся "работа" этой сказочной структуры. Заявить что где-то что-то сделали, на этом и всё.
Не хотят врачам платить!!..... И не будут! Только. выбивание денег..... Даже Указ Президента...... А Чиновникам всё по........!
Чиновникам и предписания прокуратуры до одного места
3.06.2020 07:24
- гость -
Было в советское время такое:"засыпали в закрома Родины..."
А где эти закрома? И сколько в тех закромах фактически лежит? Никто не знал.
Прошло тридцать лет,а лексикон не изменился. Вот что значит знать- "помнить историю"
"Поздний Брежнев",называется сегодняшнее время.
"В Алтайском крае защищены права медсестер и младшего медицинского персонала, которым неверно определен размер стимулирующих надбавок либо не произведена их выплата", — рассказали в ведомстве.
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Конгенильно ! В стране,на уровне президента , указания ,спускаемые в регионы - не защищены , в Крае же ,благодаря битве доблестной прокуратуры с правительственными чиновниками местного уровня - добро побеждает зло.
Есть мнение,что правительство изначально предполагало посекундную оплату медикам за общение с ковидными больными,но что-то пошло не так - специалисты стали отказываться рисковать собственными жизнями за копейки , к тому же в не отвечающих параметрам СИЗ - вспомним фото Змеиногорских медиков, которое потерявшие совесть чиновники объявили флэш-мобом , когда оно стало предметом обсуждения в соц.сетях.
Стыдно.
если прокуратура выявила нарушения,почему не сидят виновные?прокуратура,что ,бухгалтерия?только следит за своевременностью полнотой выплат.а как же соблюдение законности?
А во втихую вышедшем 29.05 постановлении правительства РФ 784 внесены изменения в 484 постановление о выплатах. Персонала не хватает , пашут на 2-2.5 ставки, а доплата будет только за одну