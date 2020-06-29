13-летняя девочка оступилась в воде и утонула неподалеку от Бийска

В Бийске на реке Бии за понтонным мостом утонула школьница – ребенка подхватило сильным течением и унесло под воду, сообщает "Бийский рабочий".
Инцидент произошел 29 июня. По предварительной информации, группа девочек пришла позагорать на безлюдное место вдали от городского пляжа, где работают спасатели. Когда подростки зашли в воду, 13-летняя школьница оступилась её тут-же подхватило течением. Подруга побежала за помощью, однако было слишком поздно.
После сообщения о случившемся на место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи, представители ГИМС и спасатели. Поисково-спасательные работы на реке начались во второй половине дня.
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