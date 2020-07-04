Соцсети: 14-летний подросток утонул в Алтайском крае

В поселке Комсомольском Павловского района утонул 14-летний подросток, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
По словам очевидца, происшествие произошло в пятницу, 3 июля. На месте работали спецслужбы. Иные подробности пока неизвестны.
Ранее amiс.ru писал о том, что 13-летняя девочка оступилась в воде и утонула в реке Бии неподалеку от Бийска.
В конце июня в Следственном комитете по Алтайскому краю сообщили, что с начала купального сезона в регионе утонули 10 детей. Тогда в ведомстве призвали родителей не забывать, что они несут ответственность за безопасность своих детей и один из ее залогов – выполнение правил поведения рядом с водой.
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