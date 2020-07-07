В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщает Telegram-канал LifeShot.
По предварительным данным, причиной задержания стало подозрение в государственной измене. Как позднее сообщил РБК, ФСБ обвиняет помощника в работе на спецслужбы НАТО и уже завело уголовное уголовное дело по статье "Госизмена".
Свой пост Сафронов занял около двух месяцев назад, в его обязанности входило выстраивание внутренней информационной политики государственной корпорации и входящих в нее предприятий, а также курирование некоторых спецпрограмм.
До устройства советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов работал журналистом.
Напомним, что 15 июня Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук 78-летнему Валерию Митько.
Комментарии
Ну вот и пошли передовицы о героической борьбе
советскихроссийских чекистов с английскими и польскими шпиёнами. То ли ещё будет.