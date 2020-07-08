Россельхозбанк увеличил в полтора раза финансирование алтайских аграриев

За шесть месяцев 2020 года Алтайский региональный филиал Россельхозбанка выдал аграриям более 4,1 млрд рублей. Это на 42% больше, чем аналогичный период в 2019 году. Основная часть кредитов была выдана по льготным ставкам, которые не превышают 5% годовых.
"Рост объема финансирования во многом связан с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств, расширением перечня дистанционных услуг", — отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.
Как рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, инвестиции в техническое переоснащение сельского хозяйства в регионе ежегодно оцениваются в миллиарды рублей. За 2019 год на эти цели аграрии израсходовали более 7 млрд рублей, а с начала 2020 года – около 4 млрд рублей.
"Значительная доля средств, привлекаемых на техперевооружение отрасли, — льготные инвестиционные кредиты. В вопросах кредитования сельхозтоваропроизводителей большую роль в нашем регионе играет Россельхозбанк. Кроме того, банк – активный участник госпрограмм развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий", — отметил министр.
РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов для работы агропромышленного комплекса края во всех отраслях. Кроме этого, на сайте банка размещена информация об участии в госпрограммах и нацпроектах по АПК. Действуют специальные продукты по всем мерам государственной поддержки для юридических и физических лиц, а также антикризисные государственные кредитные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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