Стало известно, во сколько обходится содержание "Изумрудного" в Барнауле

На содержание и развитие парка "Изумрудный" в Барнауле в 2020 году выделили 20 млн рублей, хотя по расчетам аутсортинговых организаций, необходимо от 35 до 55 млн рублей. Об этом сообщил глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев на своем аккаунте в Facebook.
"Что входит в эту сумму? Снос аварийных деревьев, корчевка пней, вырезка поросли, санитарная обрезка деревьев, стрижка кустарников, покос травы, уход за газонами, сбор мусора, уход за дорожками (механизированным и ручным способом), а также зимнее содержание – очистка дорожек и вывоз снега. Все посчитано по существующим и утвержденным тарифам", — перечислил Вакаев.
По его словам, "Фонд имущества Алтайского края" распределил полученные средства почти пополам между обслуживанием и развитием.
На последнее выделили 9,3 млн рублей, том числе 7,3 млн на закупку и высадку крупномерных деревьев и кустарников и 2 млн – на разработку проектно-сметной документации.
"На содержание парка остается 11,3 млн. Здесь все: зарплата подсобных рабочих, охрана, коммуналка, ГСМ, закупка оборудования и инвентаря, стройматериалов, протравка парка от клещей и комаров, работа тяжелой техники по корчевке пней и вывозу их на полигон и т.д", — уточнил Вакаев.
Ранее amic.ru писал, что в парке "Изумрудный" в Барнауле после реконструкции появится искусственный пруд, амфитеатр, площадки для занятий спортом и выгула собак. На реализацию проекта уйдет около трех лет, а минимальные средства, которые придется вложить в реконструкцию зеленой зоны, составят около 250 миллионов рублей.
Комментарии
"Что входит в эту сумму? Снос аварийных деревьев, корчевка пней"
Началось... Им бы всё только деревья рубить.