Парк, как в Москве: стал известен проект реновации "Изумрудного" за 250 миллионов

В парке "Изумрудный" в Барнауле после реконструкции появится искусственный пруд, амфитеатр, площадки для занятий спортом и выгула собак. На реализацию проекта уйдет около трех лет, а минимальные средства, которые придется вложить в реконструкцию зеленой зоны, составят около 250 миллионов рублей. Ожидается, что "Изумрудный" будет таким же современным, как аналогичные парки в Москве. Об этом amic.ru рассказал глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Сохранят пруд и знаменитую арку на входе

В благоустройстве будут использовать преимущественно дерево. Дополнительные конструкции авторы предлагают окрашивать в зеленый цвет. Проект подготовила группа местных архитекторов, включая Максима Максименко, Дмитрия Индюкова, Александра Деринга и Сергея Тисленко.

Согласно их идее, будут оставлены "визитные карточки" парка – входная группа и ограда, центральная аллея, памятник павшим за советскую власть. Сохранят и пруд, который станет благоустроенным искусственным озером с пирсом. Там появится отдельная зона для водоплавающих птиц. Для наблюдения за ними построят специальную площадку над водой.

Важной частью объекта, по задумке архитекторов, станет участок бывшего Томского тракта. На этом маршруте планируется разместить стенды, рассказывающие об истории парка, а также поставить верстовой столб с указателем расстояния до столицы страны. Проект также учитывает, что две трети парка находится на территории бывшего кладбища – здесь планируется организовать ландшафтную зону для тихого отдыха.

Часть парка уйдет под спорт

Также на аллее появятся скамейки и возможность устанавливать временные павильоны для проведения праздников. Для этого построят специальные площадки. Старый асфальт будет заменен на плитку. Часть территории "Изумрудного" отведут под занятия спортом. Рядом с велосипедной дорожкой, которая появится уже этой осенью, установят тренажеры, трибуны для зрителей. В перспективе в парке предлагают построить павильон для игр в шахматы. Это также должна быть легкая конструкция из деревянных брусьев с навесом.

Новые деревья и газон

Будут высажены новые деревья. Разработчики проекта постарались отразить идею алтайских ученых о природном зонировании парка. Здесь будет участок соснового бора, черневой тайги, березовая, липовая роща, сад из декоративных яблонь. Это обеспечит биоразнообразие территории, сделает его важной частью зеленого каркаса города. В первую очередь, необходимо уже в этом году высадить около 400 деревьев, которые парк потерял из-за вырубок в прошлые годы. Также предлагается отвести место для выгула собак, установить качели, беседку.

Летний кинотеатр и планетарий

Также в "Изумрудном" появится и летний амфитеатр. Там будут проводить концерты, спектакли, лекции, мастер-классы. Еще как минимум в двух местах можно организовывать небольшие встречи – в беседке для интеллектуальных игр и визит-центре. Перед ним также планируют обустроить многофункциональную площадку. Одной из изюминок парка должна стать поляна между планетарием и прудом. В этом месте проектировщики предлагают разбить газон. Здесь, расположившись прямо на траве, можно будет провести семейный пикник, встретиться с друзьями, позаниматься йогой, почитать книгу.

В проекте предусмотрены три игровые зоны для детей разных возрастов. Все это будет бесплатно. В этом одна из главных особенностей парка.

Сколько это будет стоить и когда проект реализуют?

Как пояснил Владислав Вакаев, если будет решен вопрос с финансированием, то три года уйдет на реализацию проекта. По предварительным расчетам, его стоимость – не менее 250 миллионов рублей. Но точную цифру обещают назвать уже после подготовки проектно-сметной документации, которая будет готова к августу. Помимо бюджетных средств, Вакаев надеется на помощь бизнесменов и крупных организаций города, которые могут поддержать проект деньгами. Уже в этом году из краевого бюджета "Изумрудный" должен получить средства из краевого бюджета на высадку 400 деревьев. Также в "Изумрудном" в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" в этому году построят велодорожки.

В ближайшее время будут проведены различные круглые столы с экспертами в области урбанистики, экологии, спорта, благоустройства на тему, что изменить в парке и как сделать его еще лучше. Члены краевого правительства уже ознакомились с эскизами и дали положительное заключение. По мнению руководства края, как пояснил Владислав Вакаев, проект реновации "Изумрудного", прежде всего, должны согласовывать сами барнаульцы. Ожидается, что парк станет по-настоящему народным.