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Парк, как в Москве: стал известен проект реновации "Изумрудного" за 250 миллионов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На реализацию проекта может уйти около трех лет

В парке "Изумрудный" в Барнауле после реконструкции появится искусственный пруд, амфитеатр, площадки для занятий спортом и выгула собак. На реализацию проекта уйдет около трех лет, а минимальные средства, которые придется вложить в реконструкцию зеленой зоны, составят около 250 миллионов рублей. Ожидается, что "Изумрудный" будет таким же современным, как аналогичные парки в Москве. Об этом amic.ru рассказал глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев

Сохранят пруд и знаменитую арку на входе

В благоустройстве будут использовать преимущественно дерево. Дополнительные конструкции авторы предлагают окрашивать в зеленый цвет. Проект подготовила группа местных архитекторов, включая Максима Максименко, Дмитрия Индюкова, Александра Деринга и Сергея Тисленко.

Согласно их идее, будут оставлены "визитные карточки" парка – входная группа и ограда, центральная аллея, памятник павшим за советскую власть. Сохранят и пруд, который станет благоустроенным искусственным озером с пирсом. Там появится отдельная зона для водоплавающих птиц. Для наблюдения за ними построят специальную площадку над водой.

Важной частью объекта, по задумке архитекторов, станет участок бывшего Томского тракта. На этом маршруте планируется разместить стенды, рассказывающие об истории парка, а также поставить верстовой столб с указателем расстояния до столицы страны. Проект также учитывает, что две трети парка находится на территории бывшего кладбища – здесь планируется организовать ландшафтную зону для тихого отдыха. 

Часть парка уйдет под спорт

Также на аллее появятся скамейки и возможность устанавливать временные павильоны для проведения праздников. Для этого построят специальные площадки. Старый асфальт будет заменен на плитку. Часть территории "Изумрудного" отведут под занятия спортом. Рядом с велосипедной дорожкой, которая появится уже этой осенью, установят тренажеры, трибуны для зрителей. В перспективе в парке предлагают построить павильон для игр в шахматы. Это также должна быть легкая конструкция из деревянных брусьев с навесом.   

Новые деревья и газон

Будут высажены новые деревья. Разработчики проекта постарались отразить идею алтайских ученых о природном зонировании парка. Здесь будет участок соснового бора, черневой тайги, березовая, липовая роща, сад из декоративных яблонь. Это обеспечит биоразнообразие территории, сделает его важной частью зеленого каркаса города. В первую очередь, необходимо уже в этом году высадить около 400 деревьев, которые парк потерял из-за вырубок в прошлые годы. Также предлагается отвести место для выгула собак, установить качели, беседку. 

Летний кинотеатр и планетарий 

Также в "Изумрудном" появится и летний амфитеатр. Там будут проводить концерты, спектакли, лекции, мастер-классы. Еще как минимум в двух местах можно организовывать небольшие встречи – в беседке для интеллектуальных игр и визит-центре. Перед ним также планируют обустроить многофункциональную площадку. Одной из изюминок парка должна стать поляна между планетарием и прудом. В этом месте проектировщики предлагают разбить газон. Здесь, расположившись прямо на траве, можно будет провести семейный пикник, встретиться с друзьями, позаниматься йогой, почитать книгу. 

В проекте предусмотрены три игровые зоны для детей разных возрастов. Все это будет бесплатно. В этом одна из главных особенностей парка. 

Сколько это будет стоить и когда проект реализуют?

Как пояснил Владислав Вакаев, если будет решен вопрос с финансированием, то три года уйдет на реализацию проекта. По предварительным расчетам, его стоимость – не менее 250 миллионов рублей. Но точную цифру обещают назвать уже после подготовки проектно-сметной документации, которая будет готова к августу. Помимо бюджетных средств, Вакаев надеется на помощь бизнесменов и крупных организаций города, которые могут поддержать проект деньгами. Уже в этом году из краевого бюджета "Изумрудный" должен получить средства из краевого бюджета на высадку 400 деревьев. Также в "Изумрудном"  в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" в этому году построят велодорожки. 

В ближайшее время будут проведены различные круглые столы с экспертами в области урбанистики, экологии, спорта, благоустройства на тему, что изменить в парке и как сделать его еще лучше. Члены краевого правительства уже ознакомились с эскизами и дали положительное заключение. По мнению руководства края, как пояснил Владислав Вакаев, проект реновации "Изумрудного", прежде всего, должны согласовывать сами барнаульцы. Ожидается, что парк станет по-настоящему народным.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.05.2020 13:08
Гость

Неужели?! Хорошие новости пошли? Прямо по щелчку.

7.05.2020 13:16
- гость -

Свежо придание, да верится с трудом...

7.05.2020 13:20
- гость -

У нас лестница уже есть !))) скоро парк забубенят))) всё для народа

7.05.2020 13:24
барнаулец

Людям работать негде, места для безделья в достаточном количестве.
Нет, я не против красивых парков, я против такого разбазаривания денег в кризисные времена. Создайте рабочие места. Чтобы отдыхать с комфортом необходимо заработать на жизнь и отдых.

7.05.2020 13:29
гость

Создавать надо с начала высокотехнологичные рабочие места, люди денег заработают, налоги заплатят и на это можно строить развлекательные заведения.

7.05.2020 13:30
М

Предложение проектировщикам: где-то на территории хотя в уголку сделать небольшой обелиск-памятник усопшим барнаульцам и в т.ч. пленным японцам, строившим добротные дома на "жилплощадке", отдать дань памяти ушедшим от нас и с обращением к гражданам вести себя подобающе на территории. Это успокоит души тех к том в миру ином и несомненно внесет гармонию в энерго-информационное пространство парка.

7.05.2020 13:42
ЖизьУдалась

У нас уже АулАрбат есть (как в москве)
Не хватало только парка (как в Москве)

7.05.2020 13:42
месный

а деревья что повырубали тоже за 3года вырастут?

7.05.2020 13:56
- гость -

прафильно -заасфальтировать фсе

7.05.2020 13:56
- гость -

Собак туда не надо.

7.05.2020 13:58
- гость -

7.05.2020 13:42
ЖизьУдалась

Ник у вас неправильный, жизнь явно НЕ удалась.

7.05.2020 14:03
- гость -

7.05.2020 13:42
месный
Ну что вы как маленький, вам же написали - новые деревья. То есть они и оставшиеся вырубят. Чтобы было как везде - сковородка.

7.05.2020 14:16
ой

- 1 парк "осваивать" его будут лет 10 при лучших раскладах

7.05.2020 14:17
Гость

И растащат из этой суммы половину.

7.05.2020 14:41
Дэн

Звучит как что-то фантастическое, если реализуют проект как рассказывают, для Барнаула это будет невероятное событие. Даже один современный парк на весь город как в Москве или Питере, изменит жизнь горожан очень сильно. Это будет действительно скачек в развитии.
Но, у нас остатки от парков и скверов, после развала страны отдавали под застройку, либо в лучшем случае ничего в них не делалось.
И тут вдруг решили заняться парком? Вы сами в это верите?

7.05.2020 14:55
- гость -

Забудьте, не будет там ПАРКА!!
Поллимона на одно дерево...
В процессе смета вырастет раза в три, а "воз" так и останется - три чахлых деревца

7.05.2020 15:08
- гость -

13:30
М
Вань, ты устройся уже на работу, а?

7.05.2020 15:12
- гость -

14:55
Пущай смету публикуют! Если трудовой народ будет видеть их сметы....нет, не про вилы речь, не пукайте!!
Трудовой народ сам пойдёт к вам наниматься.Такое моё мнение.

7.05.2020 15:46
- гость -

И все же Вакаеву желаю удачи и верю в него. Одно он уже сделал-отстоял парк от застройки, а поэтому только за это ему поклон.

7.05.2020 15:48
Елена

Это уже какой по счету проект парка?

7.05.2020 16:20
- гость -

Елена, выражайте мысль яснее. Напеример: Это уже какой по счету проект ЭТОГО парка?

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