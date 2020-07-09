Следователи проверяют обстоятельства гибели ребенка в районе барнаульского "ковша"

Следственный отдел Центрального района Барнаула проведет проверку по факту утопления несовершеннолетнего ребенка в Оби, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительным данным, 14-летний мальчик приехал купаться с двумя друзьями на берег реки в районе барнаульского "ковша". Дети решили переплыть водоем, однако на середине пути мальчик скрылся под водой.
В настоящий момент следователи изучают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал amic.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего мальчика и двух девочек 8 и 10 лет. Несовершеннолетние пошли купаться на берегу реки Алей в Рубцовске и не вернулись обратно.
Комментарии
Мальчики кровавые не снятся чинушке заурывшему все пляжи ???