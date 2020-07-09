Сразу несколько дорог отремонтируют в Затоне

В поселке Затон начали ремонтировать дороги по улицам Лоцманской, Озерной, переулкам Почтовый и Водников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Запланированы фрезерование, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней на локальных участках, ремонт примыканий, парковок и автобусных остановок, восстановление тротуаров, отсыпка обочин щебнем, устройство искусственной дорожной неровности.
Капитальный ремонт проводится в рамках реализации национального проекта. Общая площадь работ составит 14,5 тысяч квадратных метров.
Дорожники призывают водителей быть внимательными и осторожными на участке ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.
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