Пробка из трамваев образовалась в центре Барнаула

В центре Барнаула на проспекте Строителей из-за короткого замыкания остановилось движение трамваев. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Barnaul22".
Возможно, это произошло из-за перебоев с электроэнергией, которые наблюдались по всему городу. Напомним, на отключение света жаловались жители домов по по Социалистическому, Красноармейскому проспектам, улицам Строителей, Папанинцев. На проспекте Ленина и Димитрова тоже нет света. Светофоры не работают. Временно электроэнергия пропала в домах по всей улице Власихинской.
Причиной стала авария, которая произошла на сетях МРСК, на третьей подстанции, которая питает центр города.
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