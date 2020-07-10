10 июля в Алтайском крае пройдут кратковременные ливни с грозами и градом, сообщает региональный Гидрометцентр.
Днем воздух в крае прогреется до +21...26С°, местами по югу до +31С°. На большей части региона пройдут кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы ожидается туман. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 21 м/с.
В Барнауле днем температура составит от +24С° до +26С°, ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, при грозе с порывами до 16 м/с.
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