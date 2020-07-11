Алтайское УФАС выявило еще один сговор по снижению закупочных цен на молоко

УФАС Алтайского края открыло антимонопольное дело против трех скупщиков сырого молока у населения, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Признаки картельного сговора выявлены в Рубцовском районе. По данным антимонопольщиков, две барнаульские компании АО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "Молочные реки Алтая" и ИП Бортникова из Змеиногорского района договорились об установке закупочных цен на одном уровне.
С 1 мая предприятия приобретали молоко по 19 рублей за литр, а после начали синхронно снижать стоимость, установив к концу мая цену в 15 рублей. В отношении компаний и ИП возбуждено дело, рассмотрение которого назначено на 11 августа.
"Снижение стоимости закупочных цен на молоко в весенне-летний период – это сезонный фактор, который мы всегда учитываем в своей работе. Однако хозсубъекты, работающие на этом рынке, даже в объективных условиях сезонного спада стоимости товара, имеют разные затраты в своей коммерческой деятельности, поэтому их действия по установлению закупочных цен "рубль в рубль" исключает конкуренцию и возможность выбора для производителей реализовывать молоко по более выгодным ценам", – пояснил руководитель управления Степан Поспелов.
Напомним, что 18 мая жители Волчихинского района Алтайского края записали видеообращение, в котором пожаловались на необоснованное занижение закупочной стоимости на сырое молоко. На него отреагировало правительство региона, которое пообещало начать регулировать уровень цен.
Как ранее сообщил amic.ru, 9 июня краевое УФАС выявило сговор трех компаний на понижение стоимости сырого молока в Курьинском районе.
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