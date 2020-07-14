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Виктор Томенко объяснил, зачем ввел режим ЧС в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Губернатор уверен, что это поможет аграриям преодолеть последствия засухи
Виктор Томенко / Фото: скриншот из видео

Виктор Томенко / Фото: скриншот из видео

Глава Алтайского края Виктор Томенко в эфире "Вести Алтай" рассказал, чем поможет аграриям введение режима ЧС в регионе из-за засухи.

По его словам, к началу июля выпала только треть от нормы осадков, что может снизить урожайность примерно в два раза.

Связанные с этим потери агропромышленного комплекса оцениваются экспертами почти в 10 млрд рублей.

Губернатор уточнил, что режим ЧС должен смягчить удар, который наносят неблагоприятные условия сельскому хозяйству региона.

"Во-первых, он признает, что действительно вся сложившаяся ситуация является чрезвычайной с точки зрения погодных, агрометеоусловий, – пояснил Томенко. – В этой связи у нас появляется целый комплекс мер, которые мы могли бы и должны были бы предпринять, чтобы эту чрезвычайную ситуацию преодолеть".

По его словам, это позволит аграриям "вести нормально разговор с банками, где они кредитовались" и получать новые кредиты по льготным ставкам с возможностью "пролонгировать на комфортные сроки" без штрафных санкций.

Кроме того, это позволит перераспределить финансирование как из краевого, так и из федерального бюджета, чтобы помочь тем отраслям, которые сильнее всего страдают от засухи.

"Естественно, в рамках объявленного, признанного режима ЧС я буду обращаться в правительство Российской Федерации, – уточнил Томенко. – Есть такой порядок для возможности из резервного фонда получить какие-то средства хотя бы для частичной компенсации тех потерь, которые были у наших сельхозтоваропроизводителей".

Как ранее писал amic.ru, 10 июля Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой.

Согласно документу, режим ЧС будет действовать в границах 59 районов и двух городских округов, а мониторинг обстановки будет вестись постоянно.

Местным властям рекомендовали создать комиссии по обследованию посевов сельхозкультур, пострадавших из-за засухи. По результатам проверки специалисты определят нанесенный производителям материальный ущерб.

Также региональному Министерству сельского хозяйства поручили направить в Минсельхоз РФ документы для проведения оценки нанесенного ущерба. Кроме того, будет подготовлено обращение в правительство России о возмещении хозяйствам части затрат, связанных с гибелью урожая.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.07.2020 17:58
- гость -

По его словам, это позволит аграриям "вести нормально разговор с банками, где они кредитовались" и получать новые кредиты по льготным ставкам с возможностью "пролонгировать на комфортные сроки" без штрафных санкций.

Всё он правильно говорит. А вот в связи с коронавирусом почему чс не вводит, чтобы граждане могли "вести нормально разговор с банками, где они кредитовались"? Или он только на "аграриев" работает, а на остальных плевать?

14.07.2020 18:34
- гость -

17:58
Он на банкиров работает, неужели не понятно?

14.07.2020 19:02
- гость -

Гость 17.58, у тебя среди знакомых или знакомых знакомых заболевшие ковид? вот у меня нет.

14.07.2020 19:30
- гость -

Виктор Томенко, кажется, на днях в Москву ездил, на заседание чег-то там.
А вернулся зачем?

14.07.2020 19:31
- гость -

От засухи не один человек не помер и не лежит в больнице
Но рыжий вводит ЧС
А от китайской заразы, тыщи в больнице, десятки померли и только самоизоляция ???

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